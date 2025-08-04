Нетаньяху принял решение о полном захвате сектора Газа, – СМИ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение о полной оккупации сектора Газа и о действиях ЦАХАЛа в районах, где удерживаются заложники.

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Аппарат премьер-министра передал начальнику Генштаба сообщение: если вас это не устраивает, вам следует уйти в отставку, сообщает The Jerusalem Post.

Заявление политика прозвучало после нескольких месяцев переговоров в Дохе между ХАМАС, Израилем и посредниками по достижению соглашения о прекращении огня и освобождении заложников.

ХАМАС заявил, что Израиль должен разблокировать поставки гуманитарной помощи в сектор Газа напрямую через них. Сейчас международные усилия по доставке ресурсов активизировались, но все идет в обход ХАМАСа.

Кроме того, представители группировки начали использовать в качестве козыря помощь заложникам. На выходных ХАМАС опубликовал видеоролики, где запечатлены истощенные гражданские пленные, и утверждается, что они голодают из-за повсеместных проблем с едой в секторе Газа.

ХАМАС использует заложников, требуя от Израиля гуманитарную помощь

Хотя Красный Крест согласился активизировать усилия по доставке помощи непосредственно заложникам, в дополнение к помощи, предоставляемой Гуманитарным фондом Газы, ХАМАС ответил, что ресурсы будут доставлены только в том случае, если Израиль окончательно откроет гуманитарные коридоры и прекратит "все виды воздушного сообщения" на время доставки грузов заложникам.

О планах на сектор Газа говорилось еще в три месяца назад. 5 мая в СМИ со ссылкой на источники информировали, что правительство Израиля одобрило план нового наступления в секторе Газа. В стране объявили призыв десятков тысяч резервистов, армия сосредоточилась на оккупации анклава.

Напомним, в мае правительство Израиля заблокировало поставки гуманитарной помощи в Газу, чтобы уменьшить доступ боевиков к ресурсам для гражданского населения. В приватных разговорах израильские офицеры пришли к выводу, что палестинцам в Газе грозит широкомасштабный голод.