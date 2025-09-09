"Відповідь на злочини окупації": ХАМАС взяв на себе відповідальність за теракт у Єрусалимі

Ісламістська організація ХАМАС взяла на себе відповідальність за теракт в Єрусалимі, у результаті якого загинуло шестеро людей, а ще 22 отримали поранення.

За інформацією видання BILD, у своїй заяві ХАМАС назвав напад "відповіддю на злочини окупації та геноцид нашого народу".

Ізраїльська поліція повідомила, що напад здійснили двоє терористів, обидва були нейтралізовані силами безпеки на місці події.

Теракт у Єрусалимі — що про це відомо

Нагадаємо, що 8 вересня у Єрусалимі стався напад на пасажирський автобус, у результаті якого загинули шість осіб, ще кілька десятків отримали поранення. За даними правоохоронців, напад здійснили двоє палестинців із Західного берега, які використовували саморобну зброю.

За інформацією поліції, нападники відкрили вогонь по пасажирах автобусної зупинки та самому автобусу зранку на жвавому перехресті. На місці події солдати та цивільні відповідали вогнем, а водій таксі допоміг пасажирці вижити. Чотири людини померли на місці, ще двоє — у лікарні. Серед загиблих були жінка та рабин.

За попередніми даними, нападники прибули із сіл Аль-Кубейба і Катанна, а ізраїльські війська оточили ці населені пункти. Використана зброя — саморобні пістолети-кулемети "Карло", які раніше застосовували бойовики. Поліція виявила у нападників також ніж та боєприпаси.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль продовжує боротьбу з терором на всіх фронтах, планує знищити ХАМАС та звільнити заручників.

Також наприкінці серпня Фокус повідомляв, що Ізраїльська армія розпочала операцію в секторі Гази та вже перебуває на околицях міста. Бригадний генерал Еффі Дефрін підтвердив, що розпочалася мобілізація резервістів: спочатку планували надіслати близько 60 000 повісток, а ще 20 000 — до кінця місяця. Зараз армія працює над організацією безпечної евакуації мирних жителів та забезпеченням їхньої медичної та гуманітарної допомоги.

Окрім цього, нещодавно прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що підтримує концепцію Великого Ізраїлю, яка може включати території майбутньої палестинської держави та частини сучасної Йорданії і Єгипту. Раніше він повідомив, що дав армії наказ прискорити операцію та взяти під контроль сектор Гази.