Теракт у Єрусалимі: бойовики вбили шістьох людей на жвавому перехресті (відео)

Ще 12 людей дістали поранення, коли двоє палестинців із Західного берега відкрили вогонь по автобусу та пішоходам. При цьому вони використовували саморобні автомати "Карло", які виготовляють у підпільних майстернях.

Related video

Двоє озброєних людей, жителі Західного берега, прибули на жваве перехрестя незабаром після 10-ї ранку — за деякими даними, машиною — і відкрили вогонь по людях, які чекали на автобусній зупинці, а також по автобусу, який щойно там зупинився. Фокус зібрав усе, що відомо про теракт в Єрусалимі.

Теракт у Єрусалимі

Поліція повідомила, що солдат і кілька цивільних осіб, присутніх на місці події, відкрили вогонь у відповідь. Також було відзначено мужність водія таксі, який допоміг своїй літній пасажирці — відомо, що вони вижили.

Чотирьох постраждалих оголосили мертвими на місці події, ще двох доправили в лікарню, і вони пізніше померли від отриманих ран. Щонайменше шестеро людей перебувають у важкому стані.

Серед загиблих, як повідомляють деякі ЗМІ, — вагітна жінка, але наразі відомо лише про 60-річну загиблу жінку, — а також рабин.

Припускають, що двоє терористів висунулися із сіл Аль-Кубейба і Катанна. Армія оборони Ізраїлю вже заявила, що війська оточують села, розташовані на околиці Рамалли на Західному березі річки Йордан.

Нападники використовували саморобні пістолети-кулемети "Карло". Цю саморобну зброю, також відому як "Карл Густав", зазвичай виготовляють у нелегальних майстернях на Західному березі, її неодноразово використовували бойовики в минулому.

Поліція заявила, що виявила зброю, а також ніж і боєприпаси.

Теракт у Єрусалимі

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху вже заявив, що "масова війна з терором ведеться на всіх фронтах".

"Зараз ми оточуємо села, звідки прийшли терористи. У секторі Газа тривають бої. Ізраїль знищить ХАМАС, як ми й обіцяли, і звільнить усіх наших заручників. Війна триває також у Єрусалимі, Іудеї та Самарії", — додав Нетаньяху, використовуючи біблійний термін для позначення Західного берега.

Малка Коен, яка перебувала в автобусі № 62, коли терористи відкрили вогонь, розповіла, що бойовики почали стріляти, коли водій відчинив двері.

Вона розповіла, що ховалася за іншим найближчим автомобілем, поки стрілянина не припинилася, а терористи не були нейтралізовані.

Також деякі свідки повідомляють, що, можливо, батько був спільником, оскільки зупинився після того, як отримав телефонний дзвінок.

ХАМАС тим часом уже прокоментував теракт, назвавши його "героїчною операцією", але не взявши на себе відповідальність.

"Ми підтверджуємо, що ця операція є природною відповіддю на злочини окупантів і винищувальну війну, яку вони ведуть проти нашого народу", — йдеться в заяві терористичного угруповання.

Нагадаємо, 5 травня у ЗМІ з посиланням на джерела інформували, що уряд Нетаньяху схвалив план нового наступу в секторі Газа. У країні оголосили призов десятків тисяч резервістів, армія зосередилася на окупації анклаву.

А президент США Дональд Трамп уже заявив, що в післявоєнній Газі буде курорт, до того ж без її жителів, оскільки їх переселять в інші країни, наприклад, Сомалі.