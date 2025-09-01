Поїдуть у Сомалі: Трамп хоче "добровільно" розселити Газу і влаштувати там курорт

Післявоєнний план для Гази передбачає "добровільне" переселення всіх, хто там мешкає, з грошовою компенсацією, а це два мільйони людей, і контроль США, які влаштують там технологічний центр і курорт.

Післявоєнний план для Гази, що циркулює в адміністрації Дональда Трампа і складений за зразком обіцянки президента Дональда Трампа "взяти під свій контроль" цей анклав, перетворив би його на опіку під управлінням Сполучених Штатів щонайменше на 10 років, доки він не перетвориться на блискучий туристичний курорт і високотехнологічний виробничий і технологічний центр. Про це йдеться у 38-сторінковому проспекті, з яким ознайомилися журналісти The Washington Post.

Переселення двох мільйонів людей називається у звіті "добровільним", але також розглядається можливість переселення жителів Гази в обмежені, безпечні зони всередині анклаву на час відновлення.

Трамп хоче все знести і побудувати наново

Власникам землі фонд запропонує цифровий токен в обмін на право перебудови своєї власності, який можна буде використати для фінансування нового життя в іншому місці або зрештою обміняти на квартиру в одному з шести-восьми нових "розумних міст зі штучним інтелектом", які обіцяють побудувати в секторі Гази. Кожному палестинцю, який вирішив виїхати, буде виплачено 5000 доларів готівкою і субсидії на чотири роки оренди в іншому місці, а також на річне харчування.

План передбачає, що кожен окремий виїзд із Гази заощадить трасту 23 000 доларів США порівняно з вартістю тимчасового житла і так званих послуг "життєзабезпечення" в безпечних зонах для тих, хто залишається.

Пропозиція, що отримала назву "Траст відновлення Гази, економічного прискорення і трансформації" (GREAT Trust), була розроблена тими ж, хто організував Фонд гуманітарної допомоги Газі (GHF), який тепер розподіляє продовольство всередині анклаву. Фінансове планування здійснювала команда, що працювала в Boston Consulting Group.

Джерела, знайомі з плануванням створення трастового фонду та обговореннями адміністрації щодо повоєнного сектора Гази, розповіли про цю делікатну тему на умовах анонімності. Білий дім переадресував запитання до Держдепартаменту, який відмовився від коментарів.

Зазначається, що Трамп обговорював ці плани з держсекретарем Марко Рубіо і спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом. Також запросили колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Тоні Блера, і зятя Трампа Джареда Кушнера, який курирував багато ініціатив президента на Близькому Сході в перший президентський термін і має великі особисті інтереси в регіоні.

Жодних протоколів зустрічі або політичних рішень оголошено не було, хоча напередодні зустрічі Віткофф заявив, що в адміністрації є "дуже всеосяжний план" з приводу "Близькосхідної Рів'єри", яку хоче побудувати Трамп.

Можливо, найпривабливіше полягає в тому, що він нібито не потребує фінансування з боку уряду США і забезпечує інвесторам значний прибуток. На відміну від суперечливого і часом такого, що відчуває брак коштів, фонду GHF, який використовує приватні американські військові компанії для розподілу продовольства в чотирьох районах на півдні Гази, новий план "не залежить від пожертвувань". Замість цього він фінансуватиметься за рахунок державних і приватних інвестицій у так звані "мегапроєкти" — від заводів із виробництва електромобілів і центрів обробки даних до пляжних курортів і багатоквартирних будинків.

Розрахунки, включені до плану, передбачають майже чотириразову окупність інвестицій у розмірі 100 мільярдів доларів за 10 років за умови збереження постійних джерел доходу, що "самогенеруються".

"Я вважаю, що Трамп ухвалить сміливе рішення, коли бойові дії закінчаться. Є кілька варіантів дій уряду США, залежно... від того, що станеться", — сказало одне джерело, знайоме з внутрішніми обговореннями в адміністрації.

Щоправда, незрозуміло, куди збираються "добровільно" переселити жителів Гази: як потенційні варіанти згадували Лівію, Ефіопію, Південний Судан, Індонезію і Сомаліленд. Усі ці країни, за винятком Індонезії, розташовані на Африканському континенті і на їхній території тривають конфлікти. А Сомаліленд взагалі не визнала жодна країна у світі.

Під час своєї передвиборчої кампанії 2024 року Трамп заявляв, що швидко зупинить війну в Газі. Але коли він повернувся до цієї теми, ставши президентом, він здебільшого говорив про те, як буде використовувати свої навички забудовника після того, як жителі Гази підуть.

Трамп і Нетаньяху Фото: Getty Images

"Я подивився на фотографію Гази, вона схожа на величезний майданчик для знесення. Її потрібно відновлювати по-іншому. Там можна зробити багато прекрасного", — говорив Трамп журналістам через два дні після інавгурації.

За два тижні потому, на прес-конференції в Білому домі з Нетаньяху, Трамп заявив, що "США візьмуть під свій контроль сектор Газа".

"Я дуже уважно вивчав це протягом багатьох місяців і бачив це з усіх боків... Але Рив'єра Близького Сходу — це може бути щось воістину чудове", — говорив Трамп.

Коли президента США запитали, чи зможуть жителі Гази повернутися після реконструкції, Трамп відповів: "Ні, не зможуть, тому що в іншому місці в них буде набагато краще житло". Пізніше в Білому домі заявили, що президент не це мав на увазі.

У ШІ-ролику Трамп представив своє бачення Гази Фото: Скриншот

Нагадаємо, незабаром після лютневої обіцянки взяти Газу під контроль Трамп опублікував у своєму акаунті Truth Social відео, створене штучним інтелектом, що відображає його бачення "Близькосхідної Рив'єри". Там були золоті статуї Трампа, Маск, який жбурляє долари, і танцівниці з бородою.

Нагадаємо, на початку серпня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху ухвалив рішення про повну окупацію сектору Газа і про дії ЦАХАЛу в районах, де утримують заручників.