Поедут в Сомали: Трамп хочет "добровольно" расселить Газу и устроить там курорт

Послевоенный план для Газы предусматривает "добровольное" переселение всех, кто там живет с денежной компенсацией, а это два миллиона человек, и контроль США, которые устроят там технологический центр и курорт.

Послевоенный план для Газы, циркулирующий в администрации Дональда Трампа и составленный по образцу обещания президента Дональда Трампа "взять под свой контроль" этот анклав, превратил бы его в опеку под управлением Соединенных Штатов как минимум на 10 лет, пока он не превратится в блестящий туристический курорт и высокотехнологичный производственный и технологический центр. Об этом говорится в 38-страничном проспекте, с которым ознакомились журналисты The Washington Post.

Переселение двух миллионов человек называется в отчете "добровольным", но также рассматривается возможность переселения жителей Газы в ограниченные, безопасные зоны внутри анклава на время восстановления.

Трамп хочет все снести и построить наново

Владельцам земли фонд предложит цифровой токен в обмен на право перестройки своей собственности, который можно будет использовать для финансирования новой жизни в другом месте или в конечном итоге обменять на квартиру в одном из шести-восьми новых "умных городов с искусственным интеллектом", которые обещают построить в секторе Газа. Каждому палестинцу, решившему уехать, будет выплачено 5000 долларов наличными и субсидии на четыре года аренды в другом месте, а также на годовое питание.

План предполагает, что каждый отдельный выезд из Газы сэкономит трасту 23 000 долларов США по сравнению со стоимостью временного жилья и так называемых услуг "жизнеобеспечения" в безопасных зонах для тех, кто остается.

Предложение, получившее название "Траст восстановления Газы, экономического ускорения и трансформации" (GREAT Trust), было разработано теми же, кто организовал Фонд гуманитарной помощи Газе (GHF), который теперь распределяет продовольствие внутри анклава. Финансовое планирование осуществляла команда, работавшая в Boston Consulting Group.

Источники, знакомые с планированием создания трастового фонда и обсуждениями администрации по поводу послевоенного сектора Газа, рассказали об этой деликатной теме на условиях анонимности. Белый дом переадресовал вопросы в Госдепартамент, который отказался от комментариев.

Отмечается, что Трамп обсуждал эти планы с госсекретарем Марко Рубио и специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом. Также пригласили бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра, и зятя Трампа Джареда Кушнера, который курировал многие инициативы президента на Ближнем Востоке в первый президентский срок и имеет обширные личные интересы в регионе.

Никаких протоколов встречи или политических решений оглашено не было, хотя накануне встречи Уиткофф заявил, что у администрации есть "очень всеобъемлющий план" по поводу "Ближневосточной Ривьеры", которую хочет построить Трамп.

Возможно, самое привлекательное заключается в том, что он якобы не требует финансирования со стороны правительства США и обеспечивает инвесторам значительную прибыль. В отличие от противоречивого и порой испытывающего нехватку средств фонда GHF, который использует частные американские военные компании для распределения продовольствия в четырех районах на юге Газы, новый план "не зависит от пожертвований". Вместо этого он будет финансироваться за счет государственных и частных инвестиций в так называемые "мегапроекты" — от заводов по производству электромобилей и центров обработки данных до пляжных курортов и многоквартирных домов.

Расчеты, включенные в план, предполагают почти четырехкратную окупаемость инвестиций в размере 100 миллиардов долларов через 10 лет при сохранении постоянных "самогенерирующихся" источников дохода.

"Я считаю, что Трамп примет смелое решение, когда боевые действия закончатся. Есть несколько вариантов действий правительства США, в зависимости… от того, что произойдет", — сказал один источник, знакомый с внутренними обсуждениями в администрации.

Правда неясно, куда собираются "добровольно" переселят жителей Газы: в качестве потенциальных вариантов упоминались Ливия, Эфиопия, Южный Судан, Индонезия и Сомалиленд. Все эти страны, за исключением Индонезии, находятся на Африканском континенте и на их территории продолжаются конфликты. А Сомалиленд вообще не признала ни одна страна в мире.

Во время своей предвыборной кампании 2024 года Трамп заявлял, что быстро остановит войну в Газе. Но когда он вернулся к этой теме, став президентом, он в основном говорил о том, как будет использовать свои навыки застройщика после ухода жителей Газы.

"Я посмотрел на фотографию Газы, она похожа на огромную площадку для сноса. Ее нужно восстанавливать по-другому. Там можно сделать много прекрасного", — говорил Трамп журналистам через два дня после инаугурации.

Две недели спустя, на пресс-конференции в Белом доме с Нетаньяху, Трамп заявил, что "США возьмут под свой контроль сектор Газа".

"Я очень внимательно изучал это в течение многих месяцев и видел это со всех сторон… Но Ривьера Ближнего Востока — это может быть нечто поистине великолепное", — говорил Трамп.

Когда президента США спросили, смогут ли жители Газы вернуться после реконструкции, Трамп ответил: "Нет, не смогут, потому что в другом месте у них будет гораздо лучшее жилье". Позже в Белом доме заявили, что президент не это имел в виду.

Напомним, вскоре после февральского обещания взять Газу под контроль Трамп опубликовал в своем аккаунте Truth Social видео, созданное искусственным интеллектом, отражающее его видение "Ближневосточной Ривьеры". Там были золотые статуи Трампа, Маск, швыряющий доллары, и танцовщицы с бородой.

Напомним, в начале августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение о полной оккупации сектора Газа и о действиях ЦАХАЛа в районах, где удерживаются заложники.