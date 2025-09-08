Теракт в Иерусалиме: боевики убили шесть человек на оживленном перекрестке (видео)

Еще 12 человек получили ранения, когда двое палестинцев с Западного берега открыли огонь по автобусу и пешеходам. При этом они использовали самодельные автоматы "Карло", которые изготавливают в подпольных мастерских.

Двое вооруженных людей, жители Западного берега, прибыли на оживленный перекресток вскоре после 10 утра — по некоторым данным, на машине — и открыли огонь по людям, ожидавшим на автобусной остановке, а также по автобусу, который только что там остановился. Фокус собрал все, что известно о теракте в Иерусалиме.

Полиция сообщила, что солдат и несколько гражданских лиц, присутствовавших на месте происшествия, открыли ответный огонь. Также было отмечено мужество водителя такси, который помог своей пожилой пассажирке — известно, что они выжили.

Четверо пострадавших были объявлены мертвыми на месте происшествия, еще двое были доставлены в больницу и позже скончались от полученных ран. По меньшей мере шесть человек находятся в тяжелом состоянии.

Среди погибших, как сообщают некоторые СМИ – беременная женщина, но пока известно, только о 60-летней погибшей, — а также раввин.

Предполагается, что два террориста выдвинулись из деревень Аль-Кубейба и Катанна. Армия обороны Израиля уже заявила, что войска окружают деревни, расположенные на окраине Рамаллы на Западном берегу реки Иордан.

Нападавшие использовали самодельные пистолеты-пулеметы "Карло". Это самодельное оружие, также известное как "Карл Густав", обычно изготавливается в нелегальных мастерских на Западном берегу и неоднократно использовалось боевиками в прошлом.

Полиция заявила, что обнаружила оружие, а также нож и боеприпасы.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху уже заявил, что "массовая война с террором ведется на всех фронтах".

"Сейчас мы окружаем деревни, откуда пришли террористы. В секторе Газа продолжаются бои. Израиль уничтожит ХАМАС, как мы и обещали, и освободит всех наших заложников. Война продолжается также в Иерусалиме, Иудее и Самарии", — добавил Нетаньяху, используя библейский термин для обозначения Западного берега.

Малка Коэн, которая находилась в автобусе № 62, когда террористы открыли огонь, рассказала, что боевики начали стрелять, когда водитель открыл двери.

Она рассказала, что пряталась за другим ближайшим автомобилем, пока стрельба не прекратилась, а террористы не были нейтрализованы.

Также некоторые свидетели сообщают, что, возможно, родитель был сообщником, так как остановился после того, как получил телефонный звонок.

ХАМАС тем временем уже прокомментировал теракт, назвав его "героической операцией", но не взяв на себя ответственность.

"Мы подтверждаем, что эта операция является естественным ответом на преступления оккупантов и истребительную войну, которую они ведут против нашего народа", — говорится в заявлении террористической группировки.

Напомним, 5 мая в СМИ со ссылкой на источники информировали, что правительство Нетаньяху одобрило план нового наступления в секторе Газа. В стране объявили призыв десятков тысяч резервистов, армия сосредоточилась на оккупации анклава.

А президент США Дональд Трамп уже заявил, что в послевоенной Газе будет курорт, причем без ее жителей, так как их переселят в другие страны, например, Сомали.