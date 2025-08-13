"Великий Ізраїль" із землями Єгипту та Йорданії: Нетаньягу заявив про "історичну місію"

Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу повідомив, що він дуже прихильний до бачення Великого Ізраїлю, яке включає території, призначені для майбутньої палестинської держави, а також, можливо, території, що входять до складу сучасних Йорданії та Єгипту.

Про це прем'єр-міністр Ізраїлю заявив в інтерв'ю журналісту Шарону Галю незабаром після того, як 10 серпня Беньямін Нетаньягу повідомив, що дав вказівку ізраїльським військовим прискорити наступ і взяти під контроль Газу, повідомляє Times Of Israel.

Галь подарував Нетаньягу, за його словами, амулет у вигляді "карти Землі Обітованої" і пожартував під час інтерв'ю, що не хоче ще більше "вплутувати" Нетаньягу у справу проти прем'єр-міністра щодо нібито отримання ювелірних виробів та інших предметів розкоші від кількох бізнесменів для нього і його дружини Сари.

На запитання, чи відчуває прем'єр-міністр зв'язок із "цим баченням" Великого Ізраїлю, Нетаньягу відповів: "Дуже сильно".

Сам амулет не показали. Але термін "Великий Ізраїль" почали використовувати після Шестиденної війни червня 1967 року для позначення Ізраїлю і щойно захоплених ним територій — Східного Єрусалима, Західного берега річки Йордан, сектору Газа, Синайського півострова і Голанських висот.

Цей вираз також використовували раніше, наприклад Зеєв Жаботинський, відомий лідер правого сіонізму і засновники політичного руху Херут, попередника партії Нетаньягу "Лікуд", для позначення сучасного Ізраїлю, сектору Газа і Західного берега річки Йордан, а також сучасної Йорданії.

Великий Ізраїль Фото: Скриншот

Також Галь запитав Нетаньягу, чи відчуває він, що виконує місію від імені єврейського народу, на що прем'єр-міністр відповів, що він "виконує місію поколінь" євреїв.

"Тому, якщо ви запитуєте, чи є у мене почуття місії, історичної та духовної, відповідь — так", — сказав Нетаньягу.

Нагадаємо, 10 серпня Беньямін Нетаньягу заявив, що дав вказівку ізраїльським військовим прискорити реалізацію планів нового наступу на Газу.

"Я хочу якомога швидше покласти край війні, і саме тому я дав вказівку ЦАХАЛу (Армії оборони Ізраїлю) скоротити терміни взяття під контроль міста Газа", — сказав він.

Нетаньягу заявив, що новий наступ буде зосереджено на місті Газа, яке він назвав "столицею тероризму" ХАМАС. Він також дав зрозуміти, що наступним пунктом може стати прибережна зона центральної частини Гази, зазначивши, що бойовики ХАМАС також були витіснені туди.

Ізраїльські військові 13 серпня повідомили, що начальник Генштабу Еяль Замір схвалив "основну концепцію" плану атаки в секторі Газа.

Фокус писав, що про плани на Сектор Гази йшлося ще три місяці тому. 5 травня у ЗМІ з посиланням на джерела інформували, що уряд Ізраїлю схвалив план нового наступу в секторі Газа. У країні оголосили призов десятків тисяч резервістів, армія зосередилася на окупації анклаву.

