Глобальна флотилія: Ґрета Тунберг знову зібралася в Сектор Гази (відео)

Шведська екоактивістка Ґрета Тунберг, яку 19 червня ЦАХАЛ уже заарештовував разом з екіпажем і пасажирами судна Madleen дорогою до Сектора Гази, заявила про намір повторити спробу.

Вона збирається приєднатися до іншої флотилії в Газу, про що повідомила у себе в Instagram.

"31 серпня ми починаємо наймасштабнішу спробу прорвати незаконну ізраїльську блокаду Гази: десятки суден вирушать з Іспанії. 4 вересня ми зустрінемо ще десятки суден, які вирушать із Тунісу та інших портів. Ми також мобілізуємо понад 44 країни на одночасні демонстрації та акції, щоб покласти край співучасті на знак солідарності з палестинським народом!" — ідеться в публікації.

У складі флотилії, що отримала назву "Глобальна флотилія Сумуд", також має бути громадянин Бразилії Тіаго Авіла, який брав участь у попередній спробі відправити флотилію.

У червні судно, на якому перебували Тунберг і Авіла, заарештувала ізраїльська влада, і його відбуксирували в Ашдод. Тунберг і всі інші на борту були в кінцевому підсумку депортовані з Ізраїлю.

За інформацією чиновників, на борту судна було менше однієї вантажівки допомоги, тоді як за останні два тижні в Газу з Ізраїлю в'їхало понад 1200 вантажівок допомоги. Однак вони запевнили, що "невелика кількість допомоги", яка була на судні Тунберг, буде передана в Газу через реальні гуманітарні канали.

Пізніше Дональд Трамп назвав Тунберг "розгніваною молодою людиною", висміяв її "викрадення" і порадив записатися на курси з управління гнівом.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що історикиня Зої Стрімпел зазначає, що Ґрета Тунберґ еволюціонує з екоактивістки в політизовану хуліганку.