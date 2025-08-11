Глобальная флотилия: Грета Тунберг снова собралась в Сектор Газа (видео)

Шведская экоактивистка Грета Тунберг, которую 19 июня ЦАХАЛ уже арестовывал вместе с экипажем и пассажирами судна Madleen по пути в Сектор Газа, заявила о намерении повторить попытку.

Она собирается присоединиться к другой флотилии в Газу, о чем сообщила у себя в Instagram.

"31 августа мы начинаем самую масштабную попытку прорвать незаконную израильскую блокаду Газы: десятки судов отправятся из Испании. 4 сентября мы встретим еще десятки судов, которые отправятся из Туниса и других портов. Мы также мобилизуем более 44 стран на одновременные демонстрации и акции, чтобы положить конец соучастию в знак солидарности с палестинским народом!" – говорится в публикации.

В составе флотилии, получившей название "Глобальная флотилия Сумуд", также должен быть гражданин Бразилии Тиаго Авила, который принимал участие в предыдущей попытке отправки флотилии.

В июне судно, на котором находились Тунберг и Авила, было арестовано израильскими властями и отбуксировано в Ашдод. Тунберг и все остальные на борту были в конечном итоге депортированы из Израиля.

По информации чиновников на борту судна было меньше одного грузовика помощи, тогда как за последние две недели в Газу из Израиля въехало более 1200 грузовиков помощи. Однако они заверили, что "небольшое количество помощи", которая была на судне Тунберг, будет передана в Газу через реальные гуманитарные каналы.

Позже Дональд Трамп назвал Тунберг "разгневанным молодым человеком", высмеял ее "похищение" и посоветовал записаться на курсы по управлению гневом.

Напомним, ранее мы сообщали, что историк Зои Стримпел отмечает, что Грета Тунберг эволюционирует из экоактивистки в политизированную хулиганку.