"Шоу завершилось": армия Израиля высадилась на судно Греты Тунберг и арестовала ее (видео)

Армия Израиля высадилась на судно Madleen, которое направлялось в сектор Газа со шведской экоактивисткой Гретой Тунберг на борту. Тунберг вместе с ее командой была арестована.

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Соответствующее видео обнародовало Министерство иностранных дел Израиля.

"Все пассажиры "селфи-яхты" живы и невредимы. Им предоставили бутерброды и воду. Шоу завершилось", — говорится в подписи к видео.

Перед этим израильское ведомство отметило, что судно с Тунберг и ее командой благополучно направляется к берегам Израиля.

"В то время, как Грета и другие пытались устроить медиапровокацию, единственной целью которой было получить огласку — и которая включала в себя менее одного грузовика помощи, — за последние две недели в Газу из Израиля въехало более 1200 грузовиков помощи, и, кроме того, Гуманитарный фонд Газы раздал около 11 миллионов порций еды непосредственно гражданскому населению в Газе. Существуют способы доставить помощь в сектор Газы — и они не предусматривают селфи в Instagram", — отметили в МИД.

Там также отметили, что то "небольшое количество помощи", которое было на судне Тунберг, будет передано в Газу через реальные гуманитарные каналы.

Отметим, что судно Madleen с экоактивисткой на борту отправилось в плавание 1 июня и пыталось добраться до сектора Газа, чтобы передать гуманитарную помощь и привлечь международное внимание к нынешнему гуманитарному кризису.

Напомним, 8 июня министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что он дал распоряжение Армии обороны Израиля не допустить судно Madleen к берегам сектора Газа.

Ранее сообщалось, что Тунберг задержала полиция за попытку сорвать "Евровидение-2024".