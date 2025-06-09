"Шоу завершилось": армія Ізраїлю висадилась на судно Грети Тунберг та заарештувала її (відео)

Армія Ізраїлю висадилась на судно Madleen, яке прямувало до сектору Гази зі шведською екоактивісткою Гретою Тунберг на борту. Тунберг разом з її командою було заарештовано.

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Відповідне відео оприлюднило Міністерство закордонних справ Ізраїлю.

"Всі пасажири "селфі-яхти" живі та неушкоджені. Їм надали бутерброди та воду. Шоу завершилося", — йдеться у підписі до відео.

Перед цим ізраїльське відомство зазначило, що судно з Тунберг та її командою благополучно прямує до берегів Ізраїлю.

"У той час, як Грета та інші намагалися влаштувати медіапровокацію, єдиною метою якої було отримати розголос — і яка включала в себе менше однієї вантажівки допомоги, — за останні два тижні в Газу з Ізраїлю в'їхало понад 1200 вантажівок допомоги, і, крім того, Гуманітарний фонд Гази роздав близько 11 мільйонів порцій їжі безпосередньо цивільному населенню в Газі. Існують способи доставити допомогу в сектор Гази — і вони не передбачають селфі в Instagram", — зазначили в МЗС.

Там також наголосили, що та "невелика кількість допомоги", яка була на судні Тунберг, буде передана в Газу через реальні гуманітарні канали.

Зазначимо, що судно Madleen з екоактивісткою на борту вирушило у плавання 1 червня та намагалося дістатися до сектора Гази, аби передати гуманітарну допомогу та привернути міжнародну увагу до теперішньої гуманітарної кризи.

Нагадаємо, 8 червня міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що він дав розпорядження Армії оборони Ізраїлю не допустити судно Madleen до берегів сектору Гази.

Раніше повідомлялося, що Тунберг затримала поліція за спробу зірвати "Євробачення-2024".