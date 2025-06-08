Судно з Гретою Тунберг йде до сектору Газа: в Ізраїлі заявили, що вживуть заходів (фото)

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що він дав розпорядження Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) не допустити судно "Мадлен" до берегів сектору Гази. Раніше ЗМІ повідомляли, що саме на цьому шведська активістка Грета Тунберг з прихильниками планує "прорвати блокаду".

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Про це політик написав у своєму Х.

"Я доручив Армії оборони Ізраїлю вжити заходів, щоб запобігти досягненню флотилії ненависті "Мадлен" берегів Гази, і вжити всіх необхідних заходів для цього", — написав Кац.

Допис Ісраеля Каца в X (скриншот з допису)

Політик додав, що радить "антисемітці Греті та її колегам-пропагандистам ХАМАС" розвернутися та піти назад, бо "ви не доїдете до Гази".

"Ізраїль діятиме проти будь-яких спроб прорвати блокаду або допомогти терористичним організаціям – на морі, у повітрі та на суші", — резюмував міністр оборони Ізраїлю.

Раніше AP повідомив, що 11 екозахисників разом зі шведською активісткою вирушили до Гази на кораблі Madleen. Перед початком своєї подорожі, вони заявили представникам преси, що планують дістати берегів сектору Гази, де надаватимуть гуманітарну допомогу та хочуть "привернути увагу міжнародної громадськості до гуманітарної кризи".

Грета Тунберг на судні "Мадлен" (фото: Al Jazeera) Судно "Мадлен", яке йде до берегів сектору Газа (фото: Al Jazeera)

Раніше повідомлялося, що Тунберг затримала поліція за спробу зірвати "Євробачення-2024". Серед протестувальників була помічена і відома екоактивістка Грета Тунберг, яку в підсумку затримала поліція.

Згодом експертка розповіла, як екоактивістка перетворилася на політичну фурію. Історикиня Зої Стрімпел відзначає, що Грета Тунберг еволюціонує з екоактивістки в політизовану хуліганку.