Судно с Гретой Тунберг идет в сектор Газа: в Израиле заявили, что примут меры (фото)

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что он дал распоряжение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) не допустить судно "Мадлен" к берегам сектора Газа. Ранее СМИ сообщали, что именно на этом шведская активистка Грета Тунберг со сторонниками планирует "прорвать блокаду".

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Об этом политик написал в своем Х.

"Я поручил Армии обороны Израиля принять меры, чтобы предотвратить достижение флотилии ненависти "Мадлен" берегов Газы, и принять все необходимые меры для этого", — написал Кац.

Сообщение Исраэля Каца в X (скриншот из сообщения)

Политик добавил, что советует "антисемитке Грете и ее коллегам-пропагандистам ХАМАС" развернуться и пойти назад, потому что "вы не доедете до Газы".

"Израиль будет действовать против любых попыток прорвать блокаду или помочь террористическим организациям — на море, в воздухе и на суше", — резюмировал министр обороны Израиля.

Ранее AP сообщил, что 11 эко защитников вместе со шведской активисткой отправились в Газу на корабле Madleen. Перед началом своего путешествия, они заявили представителям прессы, что планируют добраться до берегов сектора Газа, где будут оказывать гуманитарную помощь и хотят "привлечь внимание международной общественности к гуманитарному кризису".

Грета Тунберг на судне "Мадлен" (фото: Al Jazeera) Судно "Мадлен", которое идет к берегам сектора Газа (фото: Al Jazeera)

Ранее сообщалось, что Тунберг задержала полиция за попытку сорвать "Евровидение-2024". Среди протестующих была замечена и известная экоактивистка Грета Тунберг, которую в итоге задержала полиция.

Впоследствии эксперт рассказала, как экоактивистка превратилась в политическую фурию. Историк Зои Стримпел отмечает, что Грета Тунберг эволюционирует из экоактивистки в политизированную хулиганку.