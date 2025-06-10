Трамп посоветовал Грете Тунберг пойти на курсы по управлению гневом: что случилось

Дональд Трамп заявил, что у Израиля "достаточно проблем и без похищения Греты Тунберг" после того, как была захвачена гуманитарная флотилия, на которой она путешествовала в Газу.

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Президент США назвал шведскую активистку "разгневанным молодым человеком" после того, как ее попытку прорвать блокаду Газы сорвал израильский флот, пишет The Telegraph.

"Она странный человек. Она молодая, злая. Я не знаю, настоящая ли это злость. На самом деле, трудно в это поверить, но я видел, что произошло", — сказал он.

Также Трамп посоветовал ей записаться на курсы по управлению гневом.

В понедельник армия Израиля высадилась на судно Madleen, на котором находилась Тунберг. После того она заявила, что ее и всех, кто был на борту, похитили.

"Я призываю всех моих друзей, семью и товарищей оказать давление на шведское правительство, чтобы как можно скорее освободить меня и других", — обратилась 22-летняя активистка.

Напомним, цель ее путешествия — доставить символическое количество помощи в рамках миссии коалиции "Флотилия свободы" в Газу и повысить международную осведомленность о гуманитарном кризисе там.

Дональд Трамп отверг обвинения Тунберг о похищении, сказав, что "у Израиля и без того достаточно проблем".

Трамп и Тунберг

Заметим, что между президентом США Трампом и шведской активисткой уже давно достаточно напряженные отношения.

5 лет назад она продемонстрировала свое пренебрежение к нему на заседании ООН, демонстративно проигнорировав.

В феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс пошутил над Тунбергом, выступаюси на Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда он сказал, если американская демократия смогла пережить 10 лет ее упреков, то Европа "переживет несколько месяцев" пребывания Илона Маска в правительстве США.

Напомним, судно Madleen с экоактивисткой на борту отправилось в плавание 1 июня. 8 июня министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что дал распоряжение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) не допустить судно к берегам сектора Газа.

Ранее Тунберг пыталась сорвать "Евровидение 2024", ее арестовала полиция.