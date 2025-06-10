Трамп порадив Греті Тунберг піти на курси з управління гнівом: що трапилося

Дональд Трамп заявив, що в Ізраїлю «достатньо проблем і без викрадення Грети Тунберг» після того, як було захоплено гуманітарну флотилію, на якій вона подорожувала до Гази.

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Президент США назвав шведську активістку "розгніваною молодою людиною" після того, як її спробу прорвати блокаду Гази зірвав ізраїльський флот, пише The Telegraph.

"Вона дивна людина. Вона молода, зла. Я не знаю, чи це справжня злість. Насправді, важко в це повірити, але я бачив, що сталося", – сказав він.

Також Трамп порадив їй записатися на курси з управління гнівом.

У понеділок армія Ізраїлю висадилась на судно Madleen, на якому перебувала Тунберг. Після того вона заявила, що її та усіх, хто був на борту, викрали.

"Я закликаю всіх моїх друзів, родину та товаришів чинити тиск на шведський уряд, щоб якомога швидше звільнити мене та інших", — звернулась 22-річна активістка.

Нагадаємо, меті її подорожі — доставити символічну кількість допомоги в рамках місії коаліції "Флотилія свободи" до Гази та підвищити міжнародну обізнаність про гуманітарну кризу там.

Дональд Трамп відкинув звинувачення Тунберг про викрадення, сказавши, що "в Ізраїлю й без того достатньо проблем".

Трамп і Тунберг

Зауважимо, що між президентом США Трампом та шведською активісткою вже давно досить напружені стосунки.

5 років тому вона продемонструвала свою зневагу до нього на засіданні ООН, демонстративно проігнорувавши.

У лютому віцепрезидент США Джей Ді Венс пожартував над Тунберг, виступаюси на Мюнхенській конференції з безпеки. Тоді він сказав, якщо американська демократія змогла пережити 10 років її докорів, то Європа "переживе кілька місяців" перебування Ілона Маска в уряді США.

Нагадаємо, судно Madleen з екоактивісткою на борту вирушило у плавання 1 червня. 8 червня міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що дав розпорядження Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) не допустити судно до берегів сектору Гази.

Раніше Тунберг намагалася зірвати "Євробачення 2024", її заарештувала поліція.