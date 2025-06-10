После попыток прорваться в Газу Грету Тунберг депортировали из Израиля

Израиль депортировал шведскую экоактивистку Грету Тунберг и весь экипаж судна Madleen после их неудачной попытки добраться до побережья Газы с гуманитарным грузом, таким образом нарушая морскую блокаду.

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Всех пассажиров судна доставили в аэропорт "Бен-Гурион", чтобы они могли вылететь в свои страны, сообщило Министерство иностранных дел Израиля. Там их встретили консульские представители.

Если кто-то откажется подписывать документы, их пообещали передать в судебный орган в соответствии с израильским законодательством.

Позже МИД опубликовало фото Тунберг в самолете и отметило, что активистка летит в Швецию с пересадкой во Франции.

Попытка Греты Тунберг прорвать блокаду Сектора Газа

Напомним, судно Madleen вместе с 12 экоактивистами отправилось в плавание 1 июня. Главной их целью было "привлечь внимание международной общественности к гуманитарному кризису".

Министр обороны Израиля сразу заявил, что не допустит никакой помощи "террористическим организациям — на море, в воздухе и на суше".

19 июня ЦАХАЛ высадилась на судно и арестовала всю команду Тунберг, а судно отправили к берегам Израиля. Сама активистка заявила, что ее и всех пассажиров похитили и призвала оказать давление на шведское правительство, чтобы их как можно быстрее отпустили.

"Все пассажиры "селфи-яхты" живы и невредимы. Им предоставили бутерброды и воду. Шоу завершилось", — сообщили в МИД.

По информации чиновников на борту судна было меньше одного грузовика помощи, тогда как за последние две недели в Газу из Израиля въехало более 1200 грузовиков помощи. Однако они заверили, что "небольшое количество помощи", которая была на судне Тунберг, будет передана в Газу через реальные гуманитарные каналы.

Позже Дональд Трамп назвал Тунберг "разгневанным молодым человеком", высмеял ее "похищение" и посоветовал записаться на курсы по управлению гневом.

Напомним, ранее мы сообщали, что историк Зои Стримпел отмечает, что Грета Тунберг эволюционирует из экоактивистки в политизированную хулиганку.