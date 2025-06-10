Після спроб прорватись до Гази Грету Тунберг депортували з Ізраїлю

Ізраїль депортував шведську екоактивістку Грету Тунберг та увесь екіпаж судна Madleen після їхньої невдалої спроби дістатися узбережжя Гази з гуманітарним вантажем, таким чином порушуючи морську блокаду.

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Усіх пасажирів судна доставили в аеропорт "Бен-Гуріон", щоб вони могли вилетіти до своїх країн, повідомило Міністерство закордонних справ Ізраїлю. Там їх зустріли консульські представники.

Якщо хтось відмовиться підписувати документи, їх пообіцяли передати до судового органу відповідно до ізраїльського законодавства.

Пізніше МЗС опублікувало фото Тунберг у літаку і зазначило, що активістка летить до Швеції з пересадкою у Франції.

Спроба Грети Тунберг прорвати блокаду Сектора Гази

Нагадаємо, судно Madleen разом із 12 екоактивістами вирушило у плавання 1 червня. Головною їхньою метою було "привернути увагу міжнародної громадськості до гуманітарної кризи".

Міністр оборони Ізраїлю одразу заявив, що не допустить ніякої допомоги "терористичним організаціям – на морі, у повітрі та на суші".

19 червня ЦАХАЛ висадилась на судно і заарештувала всю команду Тунберг, а судно відправили до берегів Ізраїлю. Сама активістка заявила, що її та всіх пасажирів викрали і закликала чинити тиск на шведський уряд, щоб їх якнайшвидше відпустили.

"Всі пасажири "селфі-яхти" живі та неушкоджені. Їм надали бутерброди та воду. Шоу завершилося", — натомість повідомили в МЗС.

За інформацією чиновників на борту судна було менше однієї вантажівки допомоги, тоді як за останні два тижні в Газу з Ізраїлю в'їхало понад 1200 вантажівок допомоги. Проте вони запевнили, що "невелика кількість допомоги", яка була на судні Тунберг, буде передана в Газу через реальні гуманітарні канали.

Пізніше Дональд Трамп назвав Тунберг "розгніваною молодою людиною", висміяв її "викрадення" і порадив записатись на курси з управління гнівом.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що історикиня Зої Стрімпел відзначає, що Грета Тунберг еволюціонує з екоактивістки в політизовану хуліганку.