Израиль начал операцию по захвату Газы: ЦАХАЛ наступает, чтобы уничтожить ХАМАС, — Axios (видео)

Израильская армия в понедельник начала наземную операцию по захвату города Газа, которая, по словам правительства Нетаньяху, имеет целью уничтожить ХАМАС.

В последние дни израильские вооруженные силы постепенно расширяли воздушные удары в городе и его окрестностях, но не отправляли наземные войска, пишет Axios со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что около 300 000 палестинцев бежали из города Газа за последние недели после.

Армия Израиля призвала всех жителей города Газа эвакуироваться.

Воздушные удары по городу Газа усилились в понедельник вечером по местному времени, после чего палестинские СМИ начали сообщать, что танки ЦАХАЛа вошли в город.

Издание отмечает, что эта новая военная операция является эскалацией войны, которая длится уже почти два года. Ожидается, что в результате она приведет к увеличению количества жертв и углублению гуманитарной катастрофы в анклаве.

В то же время в сети уже появились видео, на которых видно атаки Израиля по Газе.

Напомним, 9 сентября Израиль атаковал лидеров ХАМАС в Катаре.

В августе Фокус писал о том, что ЦАХАЛ начал захват сектора Газа, а армия Израиля находится уже на окраинах города.