Израиль атаковал лидеров ХАМАС в Катаре: операцию "Пик огня" одобрил лично Трамп, — СМИ (видео)

В Катаре прогремели мощные взрывы, которые, по предварительным данным, были направлены на руководство ХАМАС. СМИ сообщают о вероятной ликвидации высокопоставленных боевиков. Подробности и реакции сторон уже появились в открытых источниках.

Как сообщил "9 канал" Израиля, во вторник, 9 сентября, в столице Катара прогремела серия взрывов. По предварительной информации, удар мог быть направлен против переговорной группы ХАМАС, которая находилась на встрече в Дохе.

Саудовские СМИ сообщили, что среди погибших может быть руководитель ХАМАСа за рубежом Халиль аль-Хая. Источники телеканала "Аль-Арабия" в группировке заявили: "Нашу переговорную делегацию атаковали во время встречи в Катаре".

В то же время ливанское издание "Аль-Маядин", которое связывают с "Хезболлой", утверждает, что представители ХАМАС смогли пережить атаку. Достоверность этой информации пока не подтверждена.

Кого могли поразить

По предварительным оценкам, в штаб-квартире находилось не менее 10 человек. Среди потенциально погибших называют Захера Джабарина, Халеда Машаля, Мухаммада Дарвиша, Рази Хамада и Изата ар-Ришека.

Операция "Пик огня"

По данным израильских источников, операция получила кодовое название "Пик огня". Американские СМИ, в частности Axios, со ссылкой на журналиста Барака Равида, сообщают: "Высокопоставленные чиновники в Израиле рассказали мне, что взрывы в Дохе — это попытка точечной ликвидации лидеров ХАМАСа".

Также отмечается, что США были заранее предупреждены об атаке, а президент Дональд Трамп лично одобрил проведение операции.

Официальное заявление ЦАХАЛа и ШАБАКа

В совместном заявлении армии обороны Израиля и службы безопасности ШАБАК указано:

"ЦАХАЛ и ШАБАК, используя ВВС, недавно совершили точечную атаку на высшее руководство террористической организации ХАМАС. Члены руководства, подвергшиеся нападению, годами руководили деятельностью организации и несут прямую ответственность за бойню 7 октября и ведение войны против Государства Израиль".

В ведомстве подчеркнули, что перед атакой были приняты меры для минимизации жертв среди гражданских, в частности применены высокоточное оружие и дополнительная развединформация.

"ЦАХАЛ и Шин-Бет продолжат действовать решительно, чтобы разгромить террористическую организацию ХАМАС, ответственную за бойню 7 октября", — говорится в заявлении.

