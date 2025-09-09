Ізраїль атакував лідерів ХАМАС у Катарі: операцію "Пік вогню" схвалив особисто Трамп, — ЗМІ (відео)

У Катарі прогриміли потужні вибухи, які, за попередніми даними, були спрямовані на керівництво ХАМАС. ЗМІ повідомляють про ймовірну ліквідацію високопоставлених бойовиків. Подробиці та реакції сторін уже з'явилися у відкритих джерелах.

Related video

Як повідомив "9 канал" Ізраїлю, у вівторок, 9 вересня, у столиці Катару прогриміла серія вибухів. За попередньою інформацією, удар міг бути спрямований проти переговорної групи ХАМАС, яка перебувала на зустрічі в Досі.

Саудівські ЗМІ повідомили, що серед загиблих може бути керівник ХАМАСу за кордоном Халіль аль-Хая. Джерела телеканалу "Аль-Арабія" в угрупованні заявили: "Нашу переговорну делегацію атакували під час зустрічі в Катарі".

Водночас ліванське видання "Аль-Маядін", яке пов'язують із "Хезболлою", стверджує, що представники ХАМАС змогли пережити атаку. Достовірність цієї інформації поки що не підтверджено.

У столиці Катару прогриміла серія вибухів

Кого могли вразити

За попередніми оцінками, у штаб-квартирі перебувало щонайменше 10 осіб. Серед потенційно загиблих називають Захера Джабаріна, Халеда Машаля, Мухаммада Дарвіша, Разі Хамада та Ізата ар-Рішека.

Операція "Пік вогню"

За даними ізраїльських джерел, операція отримала кодову назву "Пік вогню". Американські ЗМІ, зокрема Axios, із посиланням на журналіста Барака Равіда, повідомляють: "Високопоставлені чиновники в Ізраїлі розповіли мені, що вибухи в Досі — це спроба точкової ліквідації лідерів ХАМАСу".

Також наголошується, що США були заздалегідь попереджені про атаку, а президент Дональд Трамп особисто схвалив проведення операції.

Офіційна заява ЦАХАЛу і ШАБАКа

У спільній заяві армії оборони Ізраїлю і служби безпеки ШАБАК зазначено:

"ЦАХАЛ і ШАБАК, використовуючи ВПС, нещодавно здійснили точкову атаку на вище керівництво терористичної організації ХАМАС. Члени керівництва, які зазнали нападу, роками керували діяльністю організації і несуть пряму відповідальність за бійню 7 жовтня і ведення війни проти Держави Ізраїль".

У відомстві наголосили, що перед атакою було вжито заходів для мінімізації жертв серед цивільних, зокрема застосовано високоточну зброю та додаткову розвідінформацію.

"ЦАХАЛ і Шин-Бет продовжать діяти рішуче, щоб розгромити терористичну організацію ХАМАС, відповідальну за бійню 7 жовтня", — йдеться в заяві.

Як повідомляв Фокус, нещодавно ХАМАС взяв на себе відповідальність за теракт в Єрусалимі.

Як писав Фокус, 8 вересня цього року, в Єрусалимі стався напад на пасажирський автобус, унаслідок якого загинули шестеро людей, ще кілька десятків дістали поранення.