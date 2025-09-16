Ізраїль почав операцію з захоплення Гази: ЦАХАЛ наступає, щоб знищити ХАМАС, — Axios (відео)

Ізраїльська армія в понеділок розпочала наземну операцію з захоплення міста Газа, яка, за словами уряду Нетаньяху, має на меті знищити ХАМАС.

Останніми днями ізраїльські збройні сили поступово розширювали повітряні удари в місті та його околицях, але не відправляли наземні війська, пише Axios з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що близько 300 000 палестинців втекли з міста Газа за останні тижні після.

Армія Ізраїлю закликала всіх мешканців міста Газа евакуюватися.

Повітряні удари по місту Газа посилилися в понеділок ввечері за місцевим часом, після чого палестинські ЗМІ почали повідомляти, що танки ЦАХАЛу увійшли в місто.

Видання зазначає, що ця нова військова операція є ескалацією війни, яка триває вже майже два роки. Очікується, що в результаті вона призведе до збільшення кількості жертв та поглиблення гуманітарної катастрофи в анклаві.

Водночас у мережі вже з'явились відео, на яких видно атаки Ізраїлю по Газі.

Нагадаємо, 9 вересня Ізраїль атакував лідерів ХАМАС у Катарі.

У серпні Фокус писав про те, що ЦАХАЛ почав захоплення сектору Гази, а армія Ізраїлю перебуває вже на околицях міста.