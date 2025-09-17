"Цель не в том, чтобы наказать": ЕС хочет ударить по кошельку Израиля за ситуацию в Газе

Европейская комиссия предлагает разорвать некоторые договоренности с Израилем в одностороннем порядке из-за конфликта с ХАМАС. Президент Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что союз является "непоколебимым сторонником решения о двух государствах".

Еврокомиссия предложила приостановить определенные положения Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем, связанные с торговлей, и ввести санкции против ХАМАС. Комиссия также ставит на паузу свою двустороннюю поддержку Израиля, за исключением поддержки гражданского общества и Яд Вашем (мемориал Холокоста). Об этом говорится в пресс-релизе, обнародованном 17 сентября.

"В частности, это влияет на будущие годовые ассигнования между 2025 и 2027 годами, а также на текущие проекты институционального сотрудничества с Израилем и проекты, финансируемые в рамках Регионального фонда сотрудничества ЕС-Израиль", — отметила пресс-служба.

В Еврокомиссии отметили, что действия израильского правительства нарушают "существенные элементы, связанные с уважением к правам человека и демократическим принципам". Это дает право ЕС приостановить действие Соглашения в одностороннем порядке.

"В частности, это нарушение касается быстрого ухудшения гуманитарной ситуации в Газе после военного вмешательства Израиля, блокады гуманитарной помощи, активизации военных операций и решения израильских властей продвигать план урегулирования в так называемом районе E1 Западного берега, что еще больше подрывает решение о двух государствах", — уточнила комиссия.

Урсула фон дер Ляйен заявила, что "ужасные события" в Газе должны прекратиться.

"Европейский Союз остается крупнейшим донором гуманитарной помощи и непоколебимым сторонником решения о двух государствах", — заверила она.

Отмечается, что импорт из Израиля потеряет преимущество в доступе к рынку ЕС. Для Израиля будут действовать те же правила, которые актуальны для любой третьей страны, не имеющей соглашения о свободной торговле с Евросоюзом.

По оценке Politico, новые пошлины, если предложение поддержат страны-члены ЕС, коснутся товаров примерно на 5,8 миллиарда евро. Кроме того, под санкциями окажутся израильский премьер Беньямин Нетаньяху и министр финансов Бецалель Смотрич.

Неназванные высокопоставленные чиновники сообщили, что ЕС хочет заморозить примерно 20 миллионов евро, которые должны были пойти на прямую поддержку различных израильских проектов.

"Я хочу быть очень ясной. Цель не в том, чтобы наказать Израиль. Цель — улучшить гуманитарную ситуацию в Газе", — подчеркнула при этом главный дипломат ЕС Кая Каллас.

В издании подчеркнули, что предложенные пошлины и санкции знаменуют "самый серьезный раскол в отношениях между ЕС и Израилем за последние десятилетия". Однако редакция подвергла сомнению то, что они будут разрушительными для экономики страны. Ожидается, что меры будут больше символическими, ведь нацелены лишь на 37% экспорта, оставляя торговлю услугами и финансовые операции нетронутыми. Евросоюз — главный торговый партнер Израиля.

Напомним, международная комиссия ООН по расследованию событий в Палестине признала, что Израиль совершил геноцид в Секторе Газа. Специалисты пришли к выводу, что целью было уничтожение палестинцев, найдя доказательства систематическим убийствам и разрушениям домов, созданию условий для голодания и отсутствия доступа к медицинской помощи, сексуального и гендерного насилия, а также нападений на детей.

В Axios со ссылкой на собственные источники информировали, что 15 сентября израильские вооруженные силы начали наземную операцию по захвату города Газа. Жителей города призвали эвакуироваться.