Звільнять заручників та Сектор Гази: ХАМАС погодився на ультиматум Трампа

Бойовики терористичного угруповання ХАМАС погодились на ультиматум, який їм висунув президент США Дональд Трамп, щодо звільнення усіх ізраїльських заручників.

Крім того, бойовики готові обговорити деталі плану Трампа щодо припинення вогню у Газі, пише Al Jazeera.

У заяві ХАМАСу йдеться про те, що для припинення бойових дій у Газі та повного виведення ізраїльських військ з анклаву вони готові звільнити всіх ізраїльських полонених — як живих, так і мертвих.

"У цьому контексті рух підтверджує свою готовність негайно розпочати переговори через посередників для обговорення деталей цієї угоди", — йдеться в заяві ХАМАСу.

Водночас, як пише Clash report, офіційний представник Хамасу Муса Абу Марзук заявив, що передача ув'язнених та тіл протягом 72 годин є теоретичним і нереалістичним планом.

Бойовики також заявили, що погоджуються передати управління Газою незалежному органу палестинських технократів "на основі палестинського національного консенсусу та арабської та ісламської підтримки".

"Інші питання, згадані в пропозиції президента Трампа щодо майбутнього сектора Гази та законних прав палестинського народу, пов'язані з єдиною національною позицією та відповідними міжнародними законами і резолюціями, будуть вирішуватися в рамках всеосяжної палестинської національної структури, в якій Хамас братиме участь і відповідально сприятиме", — зазначили в ХАМАС.

Крім того, інший представник ХАМАСу Осама Хамдан заявив, що бойовики готові оголосити про припинення вогню вже сьогодні ввечері, але багато інших деталей потребують обговорення.

Згодом Дональд Трамп поширив заяву ХАМАСу у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп поширив заяву ХАМАС Фото: скриншот

Нагадаємо 3 жовтня Трамп оголосив крайній строк для угоди з ХАМАС та пообіцяв "пекло" у разі невиконання ультиматуму.

15 вересня ізраїльська армія розпочала наземну операцію з захоплення міста Газа, яка, за словами уряду Нетаньягу, має на меті знищити ХАМАС.