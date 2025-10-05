ХАМАС согласился сдать оружие палестинско-египетской комиссии

Движение ХАМАС начало сбор тел погибших израильтян и договорилось с посредниками через Египет о временном приостановлении авиаударов в определенных районах для завершения процесса. Предполагается, что передача живых заложников состоится одной фазой, а выдача тел займет больше времени, при этом США демонстрируют гибкость в этом вопросе.

Related video

По данным источника из Газа, Хамас также согласился передать оружие палестинско-египетской комиссии под международным контролем и сообщил об этом США, пишет Alarabiya.

Движение предоставило посредникам списки заложников и тел для дальнейшей передачи Израилю, который полностью знает их количество. Источник добавил, что выход лидеров ХАМАС из сектора будет зависеть от их решения и имеет американские гарантии безопасности.

Сейчас переговоры проходят быстро и интенсивно, однако ХАМАС обвиняет Израиль в попытках сорвать план из-за продолжения обстрелов и разрушений. Движение подтвердило свою приверженность прекращению боевых действий и избежанию ловушек израильской стороны.

Напомним, что объявленная на прошлой неделе мирная инициатива президента США Дональда Трампа предусматривает постепенный вывод израильских войск к согласованной линии и приостановление всех военных операций до выполнения условий полного отступления. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отмечал, что армия снова будет располагаться стратегически в секторе, а демилитаризация Хамас состоится или дипломатически, или военным путем.

3 октября Трамп объявил крайний срок для соглашения с ХАМАС и пообещал "ад" в случае невыполнения ультиматума.

15 сентября израильская армия начала наземную операцию по захвату города Газа, которая, по словам правительства Нетаньяху, имеет целью уничтожить ХАМАС.