ХАМАС погодився здати зброю палестинсько-єгипетській комісії

Рух ХАМАС розпочав збір тіл загиблих ізраїльтян та домовився з посередниками через Єгипет про тимчасове призупинення авіаударів у певних районах для завершення процесу. Передбачається, що передача живих заручників відбудеться однією фазою, а видача тіл займе більше часу, при цьому США демонструють гнучкість у цьому питанні.

За даними джерела з Газу, Хамас також погодився передати зброю палестинсько-єгипетській комісії під міжнародним контролем і повідомив про це США, пише Alarabiya.

Рух надав посередникам списки заручників та тіл для подальшої передачі Ізраїлю, який повністю знає їхню кількість. Джерело додало, що вихід лідерів ХАМАС із сектору залежатиме від їхнього рішення та має американські гарантії безпеки.

Наразі переговори проходять швидко та інтенсивно, проте ХАМАС звинувачує Ізраїль у спробах зірвати план через продовження обстрілів і руйнувань. Рух підтвердив свою відданість припиненню бойових дій та уникненню пасток ізраїльської сторони.

Нагадаємо, що оголошена минулого тижня мирна ініціатива президента США Дональда Трампа передбачає поступове виведення ізраїльських військ до узгодженої лінії та призупинення всіх військових операцій до виконання умов повного відступу. Прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу зазначав, що армія знову розташовуватиметься стратегічно у секторі, а демілітаризація Хамас відбудеться або дипломатично, або військовим шляхом.

3 жовтня Трамп оголосив крайній строк для угоди з ХАМАС та пообіцяв "пекло" у разі невиконання ультиматуму.

15 вересня ізраїльська армія розпочала наземну операцію з захоплення міста Газа, яка, за словами уряду Нетаньягу, має на меті знищити ХАМАС.