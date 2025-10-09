Ізраїль і ХАМАС підписали угоду про припинення вогню в Газі, — Reuters

Ізраїль і ХАМАС підписали угоду про припинення вогню і звільнення ізраїльських заручників в обмін на палестинських в'язнів.

Це перший етап ініціативи президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в секторі Гази, повідомляє Reuters.

Офіційні особи обох сторін підтвердили підписання угоди після непрямих переговорів на єгипетському курорті Шарм-ель-Шейх.

Згідно з угодою, бойові дії припиняться, Ізраїль частково виведе свої війська із сектору Гази, а ХАМАС звільнить усіх заручників, захоплених унаслідок нападу, що спровокував війну, в обмін на сотні полонених, яких утримує Ізраїль.

Апарат прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху заявив, що припинення вогню набуде чинності після ратифікації угоди його урядом, який збереться після засідання кабінету міністрів безпеки пізніше в четвер.

І ізраїльтяни, і палестинці з радістю сприйняли оголошення про угоду, що стала найбільшим кроком на шляху до завершення дворічної війни, в якій загинуло понад 67 000 палестинців, і до повернення останніх заручників, захоплених ХАМАС унаслідок жорстоких нападів 7 жовтня 2023 року, що поклали початок війні. Тоді бойовики вбили 1200 осіб і захопили 251 заручника.

На новину про припинення війни вже відреагували жителі Гази та Ізраїлю. Вони вийшли на вулиці і дякували американському президенту Дональду Трампу "за його роль в історичній угоді про припинення вогню", пише The New York Times. Багато хто закликав вручити йому Нобелівську премію миру.

Кадри з вулиць Тель-Авіва і охопленої війною Гази показали натовпи людей, котрі святкують, як вони сподіваються, закінчення дворічної війни.

Як уже йшлося, підписання угоди між конфліктуючими сторонами — тільки перший етап. План Трампа передбачає негайне припинення вогню, обмін усіма 48 заручниками, поетапне виведення ізраїльської армії з Гази, роззброєння ХАМАС і створення перехідного уряду під керівництвом міжнародної організації.

Подальші кроки в рамках плану глави Білого дому з 20 пунктів ще навіть не обговорювалися сторонами, включно з тим, як управлятимуть зруйнованим сектором Гази після закінчення бойових дій, і остаточною долею ХАМАСу, який досі відкидав вимоги Ізраїлю про роззброєння.

Поки перемир'я ще не набуло чинності, ізраїльські удари по Газі тривають, хоча й повільніше, ніж до початку переговорів на початку цього тижня.

У секторі Гази ще фіксують обстріли

3 жовтня в Al Jazeera інформували, що бойовики ХАМАС погодилися на ультиматум Дональда Трампа щодо звільнення всіх ізраїльських заручників.

5 жовтня видання Alarabiya повідомило, що ХАМАС погодився здати зброю палестинсько-єгипетській комісії.

Раніше повідомлялося, що близьке оточення Дональда Трампа було зацікавлене в продовженні війни, яка могла закінчитися ще рік тому.