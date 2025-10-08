Великий конфлікт інтересів: журналіст розповів, чому США не закінчили війну в Газі рік тому

Війна в секторі Гази могла б закінчитися ще рік тому, а Ізраїлю вдалося б звільнити більше живих заручників, ніж зараз, якби в конфлікті не були зацікавлені США.

Таку думку в інтерв'ю з NV висловив блогер, а в минулому головний редактор успішних видань Еміль Шлеймович. Він відзначає зв'язок війни в Газі з бізнес-інтересами американського президента Дональда Трампа та його оточення.

За його словами, Ізраїль не міг би фізично продовжувати війну два роки, якби на це не дали добро в Білому домі.

"Коли прийшов Трамп, ми отримали додаткові дозволи. І серед них була техніка, постачання якої заблокував Байден. Зокрема, ось ці величезні військові бульдозери, що займаються знесенням, розчищенням тощо. Якби, припустімо, завтра Сполучені Штати захотіли припинення війни в Газі, і ультиматум пролунав би такий самий, як пролунав днями, війна припинилася б раніше", — упевнений він.

Шлеймович розповідає, що зять Трампа Джаред Кушнер, чоловік Іванки Трамп, має свої інтереси з країнами Перської затоки.

"Йдеться про дуже багато речей, про трубопроводи, про дешеву робочу силу, якої потребують, зокрема, Саудівська Аравія та інші перські монархії. І врешті-решт, крім того, йдеться зараз про хабарі", — наголосив Шлеймович, додавши, що літак Boeing 747, який Трампу подарував Катар у травні 2025 року, — це хабар.

Блогер зазначає, що американський президент не зацікавлений у $2-3 млрд, а ось ті самі цифри, тільки в трильйонах, які є в Катарі та Саудівській Аравії, йому набагато цікавіші.

Свої бізнес-інтереси є й у сина Стіва Віткоффа. Останній, нагадаємо, є перемовником щодо теми заручників і припинення війни в Катарі. А ось його спадкоємець Алекс Віткофф веде переговори про фінансування проектів у країнах Перської затоки, зокрема в Катарі.

Раніше він розповідав інвесторам, що в нього вже є там мільярди зарезервованих інвестицій.

"Обсяг конфлікту інтересів просто величезний", — підкреслив Шлеймович.

Раніше повідомлялося, що Трамп хоче взяти під контроль Газу, щоб навести там порядок. Він заявив, що Ізраїль передасть Сполученим Штатам сектор Гази після завершення бойових дій.

За його словами, палестинців при цьому переселили б у більш безпечні та "красиві" громади з новою сучасною забудовою в регіоні.

В Ізраїлі заяви Трампа сприйняли більш ніж позитивно, хоча й зі скепсисом щодо їхньої реалізації в близькій перспективі — лише 35% опитаних телеканалом "13" вірять, що план Трампа буде реалізовано.

Раніше Трамп дав терористичній організації ХАМАС крайній термін для підписання мирної угоди з Ізраїлем, заявивши, що в разі відмови угруповання зіткнеться з "пеклом", якого світ ще не бачив.

ХАМАС погодився з ультиматумом глави Білого дому. Крім того, бойовики готові обговорити деталі плану Трампа щодо припинення вогню в Газі.