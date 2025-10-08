Большой конфликт интересов: журналист рассказал, почему США не закончили войну в Газе год назад

Война в секторе Газа могла бы закончиться еще год назад, а Израилю удалось бы освободить больше живых заложников, чем сейчас, если бы в конфликте не были заинтересованы США.

Такое мнение в интервью с NV выразил блогер, а в прошлом главный редактор успешных изданий Эмиль Шлеймович. Он отмечает связь войны в Газе с бизнес-интересами американского президента Дональда Трампа и его окружения.

По его словам, Израиль не мог бы физически продолжать войну два года, если бы на это не дали добро в Белом доме.

"Когда пришел Трамп, мы получили дополнительные разрешения. И среди них была техника, снабжение которой заблокировал Байден. В частности, вот эти огромные военные бульдозеры, занимающиеся сносом, расчисткой и т.д. Если бы, допустим, завтра Соединенные Штаты захотели прекращения войны в Газе, и ультиматум раздался бы такой же, как прозвучал на днях, война прекратилась бы раньше", — уверен он.

Шлеймович рассказывает, что зять Трампа Джаред Кушнер, муж Иванки Трамп, имеет свои интересы со странами Персидского залива.

"Речь идет об очень многих вещах, о трубопроводах, о дешевой рабочей силе, в которой нуждаются, в частности, Саудовская Аравия и другие персидские монархии. И в конце концов, кроме того, речь идет сейчас о взятках", – подчеркнул Шлеймович, добавив, что самолет Boeing 747, который Трампу подарил Катар в мае 2025 года, – это взятка.

Блогер отмечает, что американский президент не заинтересован в $2-3 млрд, а вот те же цифры, только в триллионах, которые есть в Катаре и Саудовской Аравии ему куда более интересны.

Свои бизнес-интересы есть и у сына Стива Уиткоффа. Последний, напомним, является переговорщиком по теме заложников и прекращении войны в Катаре. А вот его наследник Алекс Уиткофф ведет переговоры о финансировании проектов в странах Персидского залива, в том числе в Катаре.

Ранее он рассказывал инвесторам, что у него уже есть там миллиарды зарезервированных инвестиций.

"Объем конфликта интересов просто огромен", — подчеркнул Шлеймович.

Ранее сообщалось, что Трамп хочет взять под контроль Газу, чтобы навести там порядок. Он заявил, что Израиль передаст Соединенным Штатам сектор Газа после завершения боевых действий.

По его словам, палестинцев при этом переселили бы в более безопасные и "красивые" общины с новой современной застройкой в регионе.

В Израиле заявления Трампа восприняли более чем положительно, хотя и со скепсисом относительно их реализации в близкой перспективе — лишь 35% опрошенных телеканалом "13" верят, что план Трампа будет реализован.

Ранее Трамп дал террористической организации ХАМАС крайний срок для подписания мирного соглашения с Израилем, заявив, что в случае отказа группировка столкнется с "адом", которого мир еще не видел.

ХАМАС согласился с ультиматумом главы Белого дома. Кроме того, боевики готовы обсудить детали плана Трампа по прекращению огня в Газе.