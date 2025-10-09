Украина может номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира: Зеленский назвал условие

Украина будет лоббировать выдвижение президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если он согласится поставить Киеву крылатые ракеты большой дальности "Томагавк" и поможет заставить Россию сесть за стол переговоров и заключить соглашение о прекращении огня.

Related video

Условия выдвижения Трампа на Нобелевскую премию мира озвучил журналистам президент Украины Владимир Зеленский, пишет Politico 9 октября. На его взгляд, американского президента стоит будет номинировать на престижную награду, если ему удастся поспособствовать завершению войны в Украине.

Во время общения с журналистами Владимир Зеленский рассказал, что во время встречи с Дональдом Трампом 18 августа обсудил возможность поставки Tomahawk Украине и не услышал ни одного "нет".

"Я услышал лишь то, что работа на техническом уровне продолжится, и что эта возможность будет рассмотрена. План прекращения войны будет нелегким, но это, безусловно, путь вперед. И если Трамп даст миру — прежде всего, украинскому народу — шанс на такое прекращение огня, тогда да, его следует номинировать на Нобелевскую премию мира", — сказал Зеленский.

По словам журналистов, президент пообещал в таком случае номинировать Дональда Трампа на эту награду от имени Украины. Зеленский отметил, что "Томагавки" могут поражать цели в глубине территории России благодаря радиусу действия до 1 500 км и заставить россиян "немного протрезветь и сесть за стол переговоров".

Также в издании напомнили, что сам Трамп агитировал выдвинуть его на "нобелевку", утверждая, что он положил конец семи войнам, и даже звонил с вопросами по поводу заявки министру финансов Норвегии Йенсу Столтенбергу.

Отметим, лауреат Нобелевской премии мира 2025 года будет объявлен 10 октября.

Нобелевская премия мира: каковы шансы Трампа на получение: Нобелевская премия мира

Трое нардепов от партии "За майбутнє" Анна Скороход, Анатолий Урбанский и Тарас Батенко, а также Александр Юрченко и Анатолий Бурмич из партии "Відновлення України" 29 сентября зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления по выдвижению Трампа на Нобелевскую премию мира.

Также дать Трампу Нобелевскую премию мира в ноябре 2024 года предлагал белорусский лидер Александр Лукашенко.

Сам Дональд Трамп в разговоре с индийским премьер-министром Нарендрой Моди заявлял, что хочет получить Нобелевскую премию мира за "урегулирование конфликта" между Индией и Пакистаном.

При этом агентство Reuters со ссылкой на экспертов и членов Нобелевского комитета писало, что Дональду Трампу "не светит" Нобелевская премия мира из-за слишком активного лоббирования и его сближения с президентом РФ Владимиром Путиным.