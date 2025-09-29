В Верховной Раде предложили выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира (фото)
Пятеро народных депутатов зарегистрировали в Верховной Раде Украины проект постановления по обращению в Нобелевский комитет, чтобы выдвинуть американского президента Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.
Авторами постановления выступили трое нардепов от партии "За майбутнє" Анна Скороход, Анатолий Урбанский и Тарас Батенко, а также Александр Юрченко и Анатолий Бурмич из партии "Відновлення України", сообщается на сайте парламента.
Текст постановления пока что не опубликован. Сейчас оно передано на рассмотрение руководству.
Отметим, что депутат Александр Юрченко, один из авторов постановления, известен не только своей политической активностью, но и скандалами. Например, в сентябре 2020 года тогдашний генпрокурор Ирина Венедиктова подписала ему подозрение. Нардепу вменяли, что он через своего помощника получил неправомерную выгоду за внесение правок в законопроект в сфере переработки твердых бытовых отходов.
В то же время его исключили из партии "Слуга народа".
Сперва нардепа отправили под стражу, но позже Александр Юрченко вышел под залог в размере 3,1 млн гривен.
Уже в июле 2021 года парламентарий попал в новые неприятности, устроив ДТП во Львове в состоянии наркотического опьянения. Тот факт, что Юрченко во время ДТП был под наркотиками, подтвердила экспертиза.
Сам политик всячески отрицал употребление запрещенных веществ и заявил, что экспертизу сфальсифицировали..
Дональд Трамп и Нобелевская премия мира
В ноябре прошлого года сообщалось, что народный депутат "Слуг народа" Александр Мережко написал письмо Нобелевскому комитету, в котором предлагал дать тогда еще будущему 47-му президенту США, республиканцу Дональду Трампу, Нобелевскую премию мира в 2025 году.
В тот же период о том, что неплохо было бы дать Трампу "нобелевку", заявил и президент Беларуси Александр Лукашенко.
В июне 2025 года правительство Пакистана выдвинуло Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира 2026 года. В заявлении правительства страны говорится, что лидер США проявил "стратегическую дальновидность" и "государственную мудрость" в момент резкой эскалации между двумя ядерными державами, заставив Исламабад и Нью-Дели прекратить вооруженную эскалацию, которая длилась несколько дней.
Лауреата Нобелевской премии мира 2025 года объявят 10 октября. Дональд Трамп в обращении к Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций 23 сентября напомнил, что претендует на эту награду, однако, по мнению экспертов, вряд ли он ее получит.
Напомним, Дональд Трамп признался, что считает завершение российско-украинской войны своим пропуском на небеса, поскольку сможет спасти тысячи жизней.