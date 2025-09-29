В Верховной Раде предложили выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира (фото)

Пятеро народных депутатов зарегистрировали в Верховной Раде Украины проект постановления по обращению в Нобелевский комитет, чтобы выдвинуть американского президента Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Related video

Авторами постановления выступили трое нардепов от партии "За майбутнє" Анна Скороход, Анатолий Урбанский и Тарас Батенко, а также Александр Юрченко и Анатолий Бурмич из партии "Відновлення України", сообщается на сайте парламента.

Текст постановления пока что не опубликован. Сейчас оно передано на рассмотрение руководству.

Постановление подали в Верховную Раду 29 сентября Фото: Скриншот

Отметим, что депутат Александр Юрченко, один из авторов постановления, известен не только своей политической активностью, но и скандалами. Например, в сентябре 2020 года тогдашний генпрокурор Ирина Венедиктова подписала ему подозрение. Нардепу вменяли, что он через своего помощника получил неправомерную выгоду за внесение правок в законопроект в сфере переработки твердых бытовых отходов.

В то же время его исключили из партии "Слуга народа".

Сперва нардепа отправили под стражу, но позже Александр Юрченко вышел под залог в размере 3,1 млн гривен.

Уже в июле 2021 года парламентарий попал в новые неприятности, устроив ДТП во Львове в состоянии наркотического опьянения. Тот факт, что Юрченко во время ДТП был под наркотиками, подтвердила экспертиза.

Сам политик всячески отрицал употребление запрещенных веществ и заявил, что экспертизу сфальсифицировали..

Дональд Трамп и Нобелевская премия мира

В ноябре прошлого года сообщалось, что народный депутат "Слуг народа" Александр Мережко написал письмо Нобелевскому комитету, в котором предлагал дать тогда еще будущему 47-му президенту США, республиканцу Дональду Трампу, Нобелевскую премию мира в 2025 году.

В тот же период о том, что неплохо было бы дать Трампу "нобелевку", заявил и президент Беларуси Александр Лукашенко.

В июне 2025 года правительство Пакистана выдвинуло Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира 2026 года. В заявлении правительства страны говорится, что лидер США проявил "стратегическую дальновидность" и "государственную мудрость" в момент резкой эскалации между двумя ядерными державами, заставив Исламабад и Нью-Дели прекратить вооруженную эскалацию, которая длилась несколько дней.

Лауреата Нобелевской премии мира 2025 года объявят 10 октября. Дональд Трамп в обращении к Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций 23 сентября напомнил, что претендует на эту награду, однако, по мнению экспертов, вряд ли он ее получит.

Напомним, Дональд Трамп признался, что считает завершение российско-украинской войны своим пропуском на небеса, поскольку сможет спасти тысячи жизней.