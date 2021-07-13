"Самые короткие анализы, которые я сдавал", – нардеп Юрченко про ДТП во Львове (видео)

Анализы, уверяет нардеп, у него брали всего пять минут, а "они так быстро не делаются". При этом во Львове его адвокатам якобы всячески мешали работать.

Народный депутат Украины Александр Юрченко во время общения с журналистами во вторник, 13 июля еще раз заявил, что его анализы на наркотики были сфальсифицированы в одной из львовских клиник, а сам он не собирается складывать мандат.

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"Я абсолютно спокойно поехал с правоохранителями сдавать тесты (на алкогольное и наркотическое опьянение. – Ред.) сдавать те тесты, которые сдавались пять минут", – заявил нардеп.

Затем Юрченко показал журналистам какие-то бумаги, которые, по его словам, являются результатами тестов и свидетельствуют о том, что он не находился в состоянии алкогольного опьянения.

На уточняющий вопрос о тесте на наркотики Юрченко не ответил, сообщив лишь, что число на результатах тестов вчерашнее — 12 июля.

"Я вызвал правоохранителей (во Львове, на место происшествия – Ред.) в 02.10. До 9 утра я находился вместе с ними. И лишь к вечеру, когда появились результаты анализов, якобы доказывающие мою причастность к употреблению наркотиков, я начал вызывать адвокатов", – продолжил народный депутат.

Также он утверждает, что правоохранители всячески мешали работе его адвокатов, а он сам искал клиники во Львове, которые на то время суток могли сделать анализы на наркотики.

[ + – ] Общение Александра Юрченко с журналистами

"Несколько нашел, сдал анализы, еще не готовы те анализы, которые сделаны во Львове. А в клинике, куда меня повезли, анализ сдавался пять минут. Самые короткие анализы, которые я сдавал, продолжались 4 часа, а расширенный анализ крови, который я сдавал, который показал бы возможное употребление наркотиков на протяжении последних нескольких месяцев, сдается неделями", – рассказал Юрченко.

То есть, считает народный депутат, анализ, который покажет наличие в организме наркотиков, пять минут не делается.

На вопрос журналистов, собирается ли он сдавать из-за скандала депутатский мандат, Александр Юрченко ответил отрицательно.

"Если на вас, не дай Бог, нападет преступник, ограбит вас, нападет на вас физически, сфальсифицирует против вас материалы, нарушит ваши права… Вы пойдете на работу писать заявление об увольнении? Мои анализы сфальсифицированы", – резюмировал парламентарий.

Напомним, в воскресенье, 11 июля народный депутат Украины Александр Юрченко впервые прокомментировал ДТП во Львове, участником которого он стал.

Ранее сообщалось, что Александр Юрченко, которого изгнали из "Слуги народа", устроил ДТП во Львове в состоянии наркотического опьянения.

Позже тот факт, что Юрченко во время ДТП был под наркотиками, подтвердила экспертиза.