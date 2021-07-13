"Найкоротші аналізи, які я здавав", — нардеп Юрченко про ДТП у Львові (відео)

Аналізи, запевняє нардеп, у нього брали всього п'ять хвилин, а "вони так швидко не робляться". При цьому у Львові його адвокатам нібито всіляко заважали працювати.

Народний депутат України Олександр Юрченко під час спілкування із журналістами у вівторок, 13 липня, ще раз заявив, що його аналізи на наркотики були сфальсифіковані в одній із львівських клінік, а сам він не збирається складати мандат.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Я абсолютно спокійно поїхав із правоохоронцями здавати тести (на алкогольне і наркотичне спʼяніння. — Ред.) здавати ті тести, які здавалися пʼять хвилин", — заявив нардеп.

Потім Юрченко показав журналістам якісь папери, які, за його словами, є результатами тестів і свідчать про те, що він не перебував у стані алкогольного спʼяніння.

На уточнювальне питання про тест на наркотики Юрченко не відповів, повідомивши лише, що число на результатах тестів вчорашнє — 12 липня.

"Я викликав правоохоронців (у Львові, на місце події — Ред.) о 02:10. До 9 ранку я перебував разом із ними. І лише до вечора, коли зʼявилися результати аналізів, які нібито доводять мою причетність до вживання наркотиків, я почав викликати адвокатів", — продовжив народний депутат.

Також він стверджує, що правоохоронці всіляко заважали роботі його адвокатів, а він сам шукав клініки у Львові, які на той час доби могли зробити аналізи на наркотики.

[ + – ] Спілкування Олександра Юрченка із журналістами

"Кілька знайшов, здав аналізи, ще не готові ті аналізи, які зроблені у Львові. А в клініці, куди мене повезли, аналіз здавався пʼять хвилин. Найкоротші аналізи, які я здавав, тривали 4 години, а розширений аналіз крові, який я здавав, який показав би можливе вживання наркотиків протягом останніх кількох місяців, здається тижнями", — розповів Юрченко.

Тобто, вважає народний депутат, аналіз, який покаже наявність в організмі наркотиків, пʼять хвилин не робиться.

На питання журналістів, чи збирається він складати через скандал депутатський мандат, Олександр Юрченко відповів негативно.

"Якщо на вас, не дай Бог, нападе злочинець, пограбує вас, нападе на вас фізично, сфальсифікує проти вас матеріали, порушить ваші права… Ви підете на роботу писати заяву про звільнення? Мої аналізи сфальсифіковані", — резюмував парламентарій.

Нагадаємо, в неділю, 11 липня народний депутат України Олександр Юрченко вперше прокоментував ДТП у Львові, учасником якої він став.

Раніше повідомлялося, що Олександр Юрченко, якого вигнали зі "Слуги народу", влаштував ДТП у Львові в стані наркотичного спʼяніння.

Пізніше той факт, що Юрченко під час ДТП був під наркотиками, підтвердила експертиза.