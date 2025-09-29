У Верховній Раді запропонували висунути Трампа на Нобелівську премію миру (фото)

П'ятеро народних депутатів зареєстрували у Верховній Раді України проєкт постанови щодо звернення до Нобелівського комітету, щоб висунути американського президента Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.

Авторами постанови виступили троє нардепів від партії "За майбутнє" Анна Скороход, Анатолій Урбанський і Тарас Батенко, а також Олександр Юрченко та Анатолій Бурмич із партії "Відновлення України", повідомляють на сайті парламенту.

Текст постанови поки що не опубліковано. Зараз її передано на розгляд керівництву.

Постанову подали до Верховної Ради 29 вересня Фото: Скриншот

Зазначимо, що депутат Олександр Юрченко, один з авторів постанови, відомий не тільки своєю політичною активністю, а й скандалами. Наприклад, у вересні 2020 року тодішня генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала йому підозру. Нардепу закидали, що він через свого помічника отримав неправомірну вигоду за внесення правок до законопроєкту у сфері перероблення твердих побутових відходів.

Водночас його виключили з партії "Слуга народу".

Спершу нардепа відправили під варту, але пізніше Олександр Юрченко вийшов під заставу в розмірі 3,1 млн гривень.

Уже в липні 2021 року парламентарій потрапив у нові неприємності, влаштувавши ДТП у Львові в стані наркотичного сп'яніння. Той факт, що Юрченко під час ДТП був під наркотиками, підтвердила експертиза.

Сам політик усіляко заперечував вживання заборонених речовин і заявив, що експертизу сфальсифікували.

Дональд Трамп і Нобелівська премія миру

У листопаді минулого року повідомлялося, що народний депутат "Слуг народу" Олександр Мережко написав листа до Нобелівського комітету, у якому пропонував дати тоді ще майбутньому 47-му президенту США, республіканцю Дональду Трампу, Нобелівську премію миру 2025 року.

У той же період про те, що непогано було б дати Трампу "нобелівку", заявив і президент Білорусі Олександр Лукашенко.

У червні 2025 року уряд Пакистану висунув Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру 2026 року. У заяві уряду країни йдеться про те, що лідер США проявив "стратегічну далекоглядність" і "державну мудрість" у момент різкої ескалації між двома ядерними державами, змусивши Ісламабад і Нью-Делі припинити збройну ескалацію, яка тривала кілька днів.

Лауреата Нобелівської премії миру 2025 року оголосять 10 жовтня. Дональд Трамп у зверненні до Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй 23 вересня нагадав, що претендує на цю нагороду, однак, на думку експертів, навряд чи він її отримає.

Нагадаємо, Дональд Трамп зізнався, що вважає завершення російсько-української війни своєю перепусткою на небеса, оскільки зможе врятувати тисячі життів.