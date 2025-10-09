Україна може номінувати Трампа на Нобелівську премію миру: Зеленський назвав умову
Україна лобіюватиме висунення президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, якщо він погодиться поставити Києву крилаті ракети великої дальності "Томагавк" та допоможе змусити Росію сісти за переговорний стіл й укласти угоду про припинення вогню.
Умови висунення Трампа на Нобелівську премію миру озвучив журналістам президент України Володимир Зеленський, пише Politico 9 жовтня. На його погляд, американського президента варто буде номінувати на престижну нагороду, якщо йому вдасться посприяти завершенню війни в України.
Під час спілкування з журналістами Володимир Зеленський розповів, що під час зустрічі з Дональдом Трампом 18 серпня обговорив можливість постачання Tomahawk Україні та не почув жодного "ні".
"Я почув лише те, що робота на технічному рівні продовжиться, і що ця можливість буде розглянута. План припинення війни буде нелегким, але це, безумовно, шлях уперед. І якщо Трамп дасть світові — перш за все, українському народу — шанс на таке припинення вогню, тоді так, його слід номінувати на Нобелівську премію миру", — сказав Зеленський.
За словами журналістів, президент пообіцяв в такому випадку номінувати Дональда Трампа на цю нагороду від імені України. Зеленський зазначив, що "Томагавки" можуть уражати ціли вглибині території Росії завдяки радіусу дії до 1 500 км і змусити росіян "трохи протверезіти та сісти за стіл переговорів".
Також у виданні нагадали, що сам Трамп агітував висунути його на "нобелівку", стверджуючи, що він поклав край семи війнам, і навіть телефонував із запитаннями щодо заявки міністру фінансів Норвегії Єнсу Столтенбергу.
Зазначимо, лауреата Нобелівської премії миру 2025 року буде оголошено 10 жовтня.
Нобелівська премія миру: які шанси Трампа на отримання
Троє нардепів від партії "За майбутнє" Анна Скороход, Анатолій Урбанський і Тарас Батенко, а також Олександр Юрченко та Анатолій Бурмич із партії "Відновлення України" 29 вересня зареєстрували у Верховній Раді проєкт постанови по висунення Трампа на Нобелівську премію миру.
Також дати Трампу Нобелівську премію миру в листопаді 2024 року пропонував білоруський лідер Олександр Лукашенко.
Сам Дональд Трамп у розмові з індійським прем'єр-міністром Нарендрою Моді заявляв, що хоче отримати Нобелівську премію миру за "врегулювання конфлікту" між Індією та Пакистаном.
При цьому агентство Reuters з посиланням на експертів і членів Нобелівського комітету писало, що Дональду Трампу "не світить" Нобелівська премія миру через занадто активне лобіювання та його зближення з президентом РФ Володимиром Путіним.