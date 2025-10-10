Трамп образився, що Нобелівську премію миру дали Бараку Обамі за "байдикування"

Дональд Трамп заявив, що 44-й президент США отримав Нобелівську премію миру "за те, що він не зробив нічого, крім руйнування нашої країни". А Трамп зупинив "вісім воєн", але премію, ймовірно, не отримає.

"Він отримав премію за байдикування", — заявив Трамп журналістам в Овальному кабінеті ввечері 9 жовтня, коли зустрічався з президентом Фінляндії Александром Стуббом і обговорював історичну мирну угоду між Ізраїлем і ХАМАС, укладену за посередництва США, повідомляє Daily Mail.

Дональд Трамп ображений, що Обамі дали премію миру, а йому не дадуть

Барак Обама отримав цю престижну нагороду 2009 року, через вісім місяців після початку свого першого терміну, і це рішення викликало змішані почуття. Навіть ліберальна газета New York Times назвала це рішення "вельми передчасним" і заявила, що Нобелівська премія "повинна мати більш високу планку".

"Вони дали Нобелівську премію Обамі абсолютно ні за що. Він не зробив нічого, окрім як зруйнував нашу країну", — заявив Трамп, оголосивши про свій намір вирушити до Єгипту для підписання угоди між Ізраїлем і ХАМАС найближчими днями.

Президент США знову заявив, що зупинив "вісім воєн", але зробив це, звісно, не заради премії, а щоб "врятувати багато життів".

Про те, хто отримав Нобелівську премію миру оголосять уже за кілька годин в Осло, Норвегія. І Трампа називають "явним аутсайдером" у боротьбі за цю нагороду: за даними біржі прогнозів Kalshi, його шанси отримати її становлять лише 5%.

Лідером конкурсу є Центри екстреного реагування Судану — громадська мережа, яка надає медичну допомогу в усій країні з моменту початку війни у квітні 2023 року.

Тим часом норвезькі політики готуються до можливих наслідків для відносин між США і Норвегією, якщо премію миру не буде присуджено Дональду Трампу.

Норвезький Нобелівський комітет у четвер багатозначно заявив, що ухвалив рішення про те, кого буде названо лауреатом премії миру 2025 року, у понеділок, за кілька днів до того, як Ізраїль і ХАМАС домовилися про припинення вогню відповідно до плану президента США щодо Гази.

Беручи до уваги часові рамки і склад незалежного комітету з п'яти осіб, більшість експертів з Нобелівського комітету і норвезьких спостерігачів вважають, що вручення премії Трампу вкрай малоймовірне, що викликає в країні побоювання щодо його бурхливої реакції на настільки публічне ігнорування.

Обама отримав Нобеля у 2009 році

Кірсті Бергсте, лідерка Соціалістичної лівої партії Норвегії та її представниця з питань зовнішньої політики, заявила, що Осло має бути "готовим до всього".

"Дональд Трамп веде США в крайньому напрямку, нападаючи на свободу слова, таємна поліція замаскувала викрадення людей серед білого дня і пригнічувала інститути влади і суди. Коли президент настільки нестабільний і авторитарний, ми, звісно, маємо бути готові до всього. Нобелівський комітет — незалежний орган, і уряд Норвегії не бере участі у визначенні лауреатів премій. Але я не впевнена, що Трамп про це знає. Ми маємо бути готові до будь-яких його дій", — заявила Бергсте.

Трамп давно відкрито заявляв, що саме йому слід присудити премію миру — нагороду, яку раніше було вручено одному з його попередників на посаді президента Бараку Обамі 2009 року за його "виняткові зусилля зі зміцнення міжнародної дипломатії та співпраці між народами".

У липні Трамп, як повідомляється, зателефонував міністру фінансів Норвегії та колишньому генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу, щоб запитати про Нобелівську премію. Минулого місяця в ООН Трамп заявив, що зупинив сім "безперервних воєн", заявивши світовим лідерам: "Усі кажуть, що я повинен отримати Нобелівську премію миру".

Нагадаємо, раніше в Нобелівському комітеті заявили, що вже обрали свого лауреата премії миру.

У листопаді 2024 року пропонував дати Дональду Трампу Нобелівську премію миру білоруський лідер Олександр Лукашенко.

Також повідомлялося, що Зеленський назвав умову, за якої Україна висуне Трампа на Нобелівську премію миру.