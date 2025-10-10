Трамп обиделся, что Нобелевскую премию мира дали Бараку Обаме за "ничегонеделание"

Дональд Трамп заявил, что 44-й президент США получил Нобелевскую премию мира "за то, что он не сделал ничего, кроме разрушения нашей страны". А Трамп остановил "восемь войн", но премию, вероятно, не получит.

"Он получил премию за ничегонеделание", — заявил Трамп журналистам в Овальном кабинете вечером 9 октября, когда встречался с президентом Финляндии Александром Стуббом и обсуждал историческое мирное соглашение между Израилем и ХАМАС, заключенного при посредничестве США, сообщает Daily Mail.

Дональд Трамп обижен, что Обаме дали премию мира, а ему не дадут

Барак Обама получил эту престижную награду в 2009 году, спустя восемь месяцев после начала своего первого срока, и это решение вызвало смешанные чувства. Даже либеральная газета New York Times назвала это решение "весьма преждевременным" и заявила, что Нобелевская премия "должна иметь более высокую планку".

"Они дали Нобелевскую премию Обаме абсолютно ни за что. Он не сделал ничего, кроме как разрушил нашу страну", — заявил Трамп, объявив о своем намерении отправиться в Египет для подписания соглашения между Израилем и ХАМАС в ближайшие дни.

Президент США снова заявил, что остановил "восемь войн", но сделал это, конечно, не ради премии, а чтобы "спасти много жизней".

О том, кто получил Нобелевскую премию мира объявят уже через несколько часов в Осло, Норвегия. И Трампа называют "явным аутсайдером" в борьбе за эту награду: по данным биржи прогнозов Kalshi, его шансы получить её составляют всего 5%.

Лидером конкурса являются Центры экстренного реагирования Судана — общественная сеть, которая оказывает медицинскую помощь по всей стране с момента начала войны в апреле 2023 года.

Тем временем норвежские политики готовятся к возможным последствиям для отношений между США и Норвегией, если премия мира не будет присуждена Дональду Трампу.

Норвежский Нобелевский комитет в четверг многозначительно заявил, что принял решение о том, кто будет назван лауреатом премии мира 2025 года, в понедельник, за несколько дней до того, как Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня в соответствии с планом президента США по Газе.

Принимая во внимание временные рамки и состав независимого комитета из пяти человек, большинство экспертов по Нобелевскому комитету и норвежских наблюдателей полагают, что вручение премии Трампу крайне маловероятно, что вызывает в стране опасения относительно его бурной реакции на столь публичное игнорирование.

Обама получил Нобеля в 2009 году

Кирсти Бергсте, лидер Социалистической левой партии Норвегии и ее представитель по вопросам внешней политики, заявила, что Осло должен быть "готов ко всему".

"Дональд Трамп ведет США в крайнем направлении, нападая на свободу слова, тайная полиция замаскировала похищения людей средь бела дня и подавляла институты власти и суды. Когда президент столь нестабилен и авторитарен, мы, конечно, должны быть готовы ко всему. Нобелевский комитет — независимый орган, и правительство Норвегии не участвует в определении лауреатов премий. Но я не уверена, что Трамп об этом знает. Мы должны быть готовы к любым его действиям", — заявила Бергсте.

Трамп давно открыто заявлял, что именно ему следует присудить премию мира — награду, которая ранее была вручена одному из его предшественников на посту президента Бараку Обаме в 2009 году за его "исключительные усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами".

В июле Трамп, как сообщается, позвонил министру финансов Норвегии и бывшему генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, чтобы спросить о Нобелевской премии. В прошлом месяце в ООН Трамп заявил, что остановил семь "непрекращающихся войн", заявив мировым лидерам: "Все говорят, что я должен получить Нобелевскую премию мира".

Напомним, ранее в Нобелевском комитете заявили, что уже выбрали своего лауреата премии мира.

В ноябре 2024 года предлагал дать Дональду Трампу Нобелевскую премию мира белорусский лидер Александр Лукашенко.

Также сообщалось, что Зеленский назвал условие, при котором Украина выдвинет Трампа на Нобелевскую премию мира.