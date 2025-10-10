Нобелевская премия мира: Трампа обошла демократка Мария Корина Мачадо из Венесуэлы

Мачадо была одним из лидеров оппозиционных демонстраций против Николаса Мадуро во время протестов в Венесуэле в 2014 году. Она также баллотировалась в президенты и известна, как правозащитница и активистка в своей стране.

Related video

Мария Корина Мачадо из Венесуэлы удостоена Нобелевской премии мира за 2025 год. Таким образом президента США Дональда Трампа обошла правозащитница и оппозиционерка режимам Уго Чавеса и Николаса Мадуро, сообщили в Нобелевском комитете.

Мария Корина Мачадо обошла Дональда Трампа

Мария Корина Мачадо получит премию в размере 11 миллионов шведских крон (1,2 миллиона долларов США) "за ее неустанную работу по продвижению демократических прав для народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии", — говорится в заявлении базирующегося в Осло Норвежского Нобелевского комитета, сделанном в пятницу, 10 октября.

Мария Корина Мачадо из Венесуэлы удостоена Нобелевской премии мира за 2025 год Мария Корина Мачадо из Венесуэлы удостоена Нобелевской премии мира за 2025 год

Ежегодные премии за достижения в области физики, химии, медицины, мира и литературы были учреждены завещанием Альфреда Нобеля , шведского изобретателя динамита, умершего в 1896 году. Премия по экономическим наукам была добавлена ​​Центральным банком Швеции в 1968 году.

Хотя в прошлом премии также вызывали споры, решение этого года было отмечено беспрецедентно агрессивной кампанией президента США Дональда Трампа и его администрации по получению награды.

На этой неделе уже были вручены Нобелевские премии по химии , физике , медицине и литературе . Премия по экономике будет объявлена ​​в понедельник, 13 октября.

Президент США Дональд Трамп не скрывал своего желания получить Нобелевскую премию мира. Он неоднократно заявлял, что остановил семь (а потом и восемь войн) после возвращения в Белый дом.

Напомним, в Осло уже философски заметили, что готовы к любой реакции Дональда Трампа на то, что ему не вручат премию миру. В правительстве в очередной раз отметили, что никак не влияют на Нобелевский комитет. Но Трамп уже успел позвонить министру финансов Норвегии и бывшему генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, чтобы спросить о Нобелевской премии. Он также был ужасно возмущен, что Бараку Обаме вручили Нобелевскую премию, хотя он, по мнению Трампа, ничего полезного не сделал.

Напомним, ранее в Нобелевском комитете заявили, что уже выбрали своего лауреата премии мира.