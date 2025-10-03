"Наркотерористи на борту": військові США завдали удару по судну з Венесуели (відео)

А американські військові також можуть завдати прямих ударів по цілях, пов'язаних із незаконним обігом наркотиків у Венесуелі. Дональд Трамп заявив, що США залучені в "неміжнародний збройний конфлікт" із наркокартелями, яких він назвав терористами.

Глава Пентагону Піт Хегсет заявив 3 жовтня, що наказав завдати удару по невеликому човну у водах Венесуели. Він стверджує, що розвідка США "без сумніву, підтвердила, що це судно займалося контрабандою наркотиків, люди на борту були наркотерористами, і вони діяли на відомому транзитному маршруті наркотрафіку". Жодних інших доказів Хегсет не надав, повідомляє Associated Press.

Піт Хегсет опублікував відео удару

Венесуельський човен атакували менш ніж за день після того, як стало відомо, що президент Дональд Трамп у службовій записці оголосив наркокартелі незаконними бойовиками та заявив, що Сполучені Штати нині перебувають із ними у "збройному конфлікті".

Згідно з повідомленням Хегсета, внаслідок удару загинуло четверо людей, проте жодних інших подробиць про те, ким вони були або до якої організації належали, не наводиться. Коли журналісти Associated Press попросили Пентагон надати детальнішу інформацію про удар, їх відіслали до посту Хегсета в соціальних мережах.

Військові США завдали удару по човну з Венесуели Фото: Скриншот

На відеозаписі удару, опублікованому в інтернеті, видно, як невеликий човен рухається у відкритому морі, а потім вибухає. Коли дим від вибуху розсіюється, видно, як човен, охоплений полум'ям, дрейфує по воді.

Трамп уже заявив, що "судно, навантажене наркотиками в кількості, достатній для вбивства від 25 до 50 тисяч осіб, зупинили сьогодні рано вранці біля берегів Венесуели, і воно не змогло увійти у води США".

Минулого місяця американські військові завдали ще трьох смертоносних ударів по суднах у Карибському морі, які адміністрація Трампа звинуватила в перевезенні наркотиків.

З урахуванням цієї атаки принаймні три з таких операцій було проведено щодо суден із Венесуели.

Ці удари послідували за небаченим раніше нарощуванням військово-морських сил США в Карибському морі: там зараз перебувають численні кораблі ВМС, десять сучасних винищувачів F-35, Harrier, підводний човен ВМС і 22-й експедиційний загін морської піхоти, загальна чисельність якого перевищує 2200 військовослужбовців.

Як повідомив телеканал NBC News минулого тижня, американські військові також обмірковують, як завдати прямих ударів по цілях, пов'язаних із незаконним обігом наркотиків у Венесуелі.

Регіональні сили не приховують, що вони також відпрацьовують наземні вторгнення. Під час нещодавньої навчальної операції на Американських Віргінських островах солдати стрибали з гелікоптерів у море, а потім зустрічалися із загонами на землі.

"Наші військові відпрацювали свої унікальні навички з десантування на спірну територію, організації роботи аеродрому, управління літаками, реагування на пошуково-рятувальні операції, керівництва умовної медичної евакуації та проведення розвідувально-цілевказування у дуже стислі строки", — розповів офіцер про навчальну операцію, що відбулася наприкінці серпня.

Нагадаємо, в середині вересня президент Дональд Трамп заявив, що в США через наркотики за минулий рік померли 300 млн осіб. При цьому загальна кількість населення Штатів становить близько 340 млн.

А тим часом Венесуела мобілізує ополчення після заяви США про розміщення військових сил у водах Латинської Америки. А президент Ніколас Мадуро вже заявив, що "жодна імперія не зачепить священну землю Венесуели".