"Наркотеррористы на борту": военные США нанесли удар по судну из Венесуэлы (видео)

А американские военные также могут нанести прямые удары по целям, связанным с незаконным оборотом наркотиков в Венесуэле. Дональд Трамп заявил, что США вовлечены в "немеждународный вооруженный конфликт" с наркокартелями, которых он назвал террористами.

Related video

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил 3 октября, что приказал нанести удар по небольшой лодке в водах Венесуэлы. Он утверждает, что разведка США "без сомнения, подтвердила, что это судно занималось контрабандой наркотиков, люди на борту были наркотеррористами, и они действовали на известном транзитном маршруте наркотрафика". Никаких других доказательств Хегсет не предоставил, сообщает Associated Press.

Пит Хегсет опубликовал видео удара

Венесуэльская лодка была атакована менее чем через день после того, как стало известно, что президент Дональд Трамп в служебной записке объявил наркокартели незаконными боевиками и заявил, что Соединенные Штаты в настоящее время находятся с ними в "вооруженном конфликте".

Согласно сообщению Хегсета, в результате удара погибли четыре человека, однако никаких других подробностей о том, кем они были или к какой организации принадлежали, не приводится. Когда журналисты Associated Press попросили Пентагон предоставить более подробную информацию об ударе, их отослали к посту Хегсета в социальных сетях.

Военные США нанесли удар по лодке из Венесуэлы Фото: Скриншот

На видеозаписи удара, опубликованного в интернете, видно, как небольшая лодка движется в открытом море, а потом взрывается. Когда дым от взрыва рассеивается, видно, как лодка, объятая пламенем, дрейфует по воде.

Трамп уже заявил, что "судно, груженное наркотиками в количестве, достаточном для убийства от 25 до 50 тысяч человек, было остановлено сегодня рано утром у берегов Венесуэлы и не смогло войти в воды США".

В прошлом месяце американские военные нанесли еще три смертоносных удара по судам в Карибском море, которые администрация Трампа обвинила в перевозке наркотиков.

С учетом этой атаки по крайней мере три из таких операций были проведены в отношении судов из Венесуэлы.

Эти удары последовали за невиданным ранее наращиванием военно-морских сил США в Карибском море: там сейчас находятся многочисленные корабли ВМС, десять современных истребителей F-35, Harrier, подводная лодка ВМС и 22-й экспедиционный отряд морской пехоты, общая численность которого превышает 2200 военнослужащих.

Как сообщил телеканал NBC News на прошлой неделе, американские военные также обдумывают, как нанести прямые удары по целям, связанным с незаконным оборотом наркотиков в Венесуэле.

Региональные силы не скрывают, что они также отрабатывают наземные вторжения. В ходе недавней учебной операции на Американских Виргинских островах солдаты прыгали с вертолетов в море, а затем встречались с отрядами на земле.

"Наши военные отработали свои уникальные навыки по десантированию на спорную территорию, организации работы аэродрома, управлению самолетами, реагированию на поисково-спасательные операции, руководству условной медицинской эвакуацией и проведению разведывательно-целеуказания в очень сжатые сроки", — рассказал офицер об учебной операции, которая прошла в конце августа.

Напомним, в середине сентября президент Дональд Трамп заявил, что в США из-за наркотиков за прошлый год умерли 300 млн человек. При этом общее количество населения Штатов составляет около 340 млн.

А тем временем Венесуэла мобилизует ополчение после заявления США о размещении военных сил в водах Латинской Америки. А президент Николас Мадуро уже заявил, что "ни одна империя не тронет священную землю Венесуэлы".