Почти 90% населения: Трамп заявил, что в прошлом году от наркотиков в США умерли 300 млн человек (видео)

Президент Дональд Трамп заявил, что в США из-за наркотиков за прошлый год умерли 300 млн человек. При этом общее количество населения Штатов составляет около 340 млн.

О смерти от наркотиков в США Трамп сказал во время общения с журналистами 15 сентября. Репортер задал американскому президенту вопрос относительно ударов по судну Венесуэлы.

"Что является нелегальным — то это наркотики, которые были на судне, и наркотики, которые отправляются в нашу страну, и тот факт, что 300 миллионов человек умерли в прошлом году от наркотиков. Вот что незаконно", — ответил Трамп.

Отметим, издание Los Angeles Times со ссылкой на американское Бюро переписи населения сообщало, что население США в 2024 году превысило 340 млн человек.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) по состоянию на март 2025 года за предыдущие 12 месяцев от передозировки наркотиками умерли около 77 тысяч американских граждан, что на 25% меньше, чем в предыдущем году.

Удар США по судну Венесуэлы: что известно

Трамп собственной соцсети Truth Social 15 сентября сообщал, что утром по его приказу вооруженные силы США нанесли удар по второму судну наркоторговцев из Венесуэлы в международных водах. По его словам, пораженный корабль транспортировал наркотики в США. Трамп утверждает, что в результате атаки были убиты 3 террористов.

"Незаконная деятельность этих картелей в течение десятилетий имела разрушительные последствия для американских общин, убив миллионы американских граждан. Больше этого не будет", — написал президент США.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в августе заявляла, что президент Дональд Трамп готов использовать все имеющиеся у США ресурсы, чтобы остановить поток наркотиков в страну из Венесуэлы. Также она подтвердила позицию правительства о непризнании легитимности президента Венесуэлы Николаса Мадуро. При этом СМИ писали, что Венесуэла готовится к войне с США, мобилизует ополченцев и стягивает к берегу военные корабли.

Государственный секретарь США Марко Рубио 3 сентября сообщил об ударе по кораблю Венесуэлы в южной части Карибского бассейна. По его словам, судно использовала одна из признанных нарко-террористических организаций для перевозки запрещенных веществ. Президент США Дональд Трамп заявил, что в результате удара по судну венесуэльского картеля Tren de Aragua были убиты 11 террористов.