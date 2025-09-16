Майже 90% населення: Трамп заявив, що торік від наркотиків у США померли 300 млн людей (відео)

Президент Дональд Трамп заявив, що в США через наркотики за минулий рік померли 300 млн людей. При цьому загальна кількість населення Штатів становить близько 340 млн.

Про смерті від наркотиків у США Трамп сказав під час спілкування з журналістами 15 вересня. Репортер поставив американському президенту питання щодо ударів по судну Венесуели.

"Що є нелегальним — то це наркотики, які були на судні, і наркотики, які відправляються до нашої країни, і той факт, що 300 мільйонів людей вмерли минулого року від наркотиків. Ось що незаконно", — відповів Трамп.

Зазначимо, видання Los Angeles Times із посиланням на американське Бюро перепису населення повідомляло, що населення США у 2024 році перевищило 340 млн осіб.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань у США (CDC) станом на березень 2025 року за попередні 12 місяців від передозування наркотиками померли близько 77 тисяч американських громадян, що на 25% менше за попередній рік.

Удар США по судну Венесуели: що відомо

Трамп власній соцмережі Truth Social 15 вересня повідомляв, що вранці за його наказом збройні сили США завдали удару по другому судну наркоторговців з Венесуели в міжнародних водах. За його словами, уражений корабель транспортував наркотики до США. Трамп стверджує, що в результаті атаки було вбито 3 терористів.

"Незаконна діяльність цих картелів протягом десятиліть мала руйнівні наслідки для американських громад, вбивши мільйони американських громадян. Більше цього не буде", — написав президент США.

Прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт у серпні заявляла, що президент Дональд Трамп готовий використати всі наявні у США ресурси, щоб зупинити потік наркотиків у країну з Венесуели. Також вона підтвердила позицію уряду щодо невизнання легітимності президента Венесуели Ніколаса Мадуро. При цьому ЗМІ писали, що Венесуела готується до війни зі США, мобілізує ополченців і стягує до берега військові кораблі.

Державний секретар США Марко Рубіо 3 вересня повідомив про удар по кораблю Венесуели в південній частині Карибського басейну. За його словами, судно використовувала одна з визнаних нарко-терористичних організацій для перевезення заборонених речовин. Президент США Дональд Трамп заявив, що в результаті удару по судну венесуельського картелю Tren de Aragua було вбито 11 терористів.