Защищает союзника и свои деньги: РФ обвинила США в попытке свергнуть режим Мадуро

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности, что США под предлогом борьбы с наркоторговлей пытаются осуществить смену власти в Венесуэле. А Николас Мадуро - большой друг Кремля, который получил от Путина миллиардные кредиты.

Выступление россиянина состоялось в ходе специального совещания, посвященного военной активности Вашингтона у берегов Венесуэлы, сообщается на сайте российского представительства в ООН.

Небензя утверждает, будто Белый дом действует "в соответствии с классическим инструментарием цветных революций и гибридных войн, от которых уже пострадали миллионы людей во всем мире".

Дипломат обвинил американскую сторону в "сознательном закрытии окна переговорных возможностей" и "игнорировании призывов" Николоса Мадуро к совместной борьбе с наркотрафиком.

Также Небензня внезапно вспомнил о правах человека, заявив, что Россия решительно осуждает "нанесенные по гражданским судам удары" как "вопиющее нарушение международного права и прав человека".

"Подобные действия вписываются только в пресловутую теорию об американской исключительности, в соответствии с которой США можно все, а остальным странам – только то, что США им позволят. Мы подобную логику, лежащую в основе концепции "миропорядка, основанного на правилах", произвольно формулируемых США и их союзниками, решительно отвергаем. Призываем сделать это и всех здравомыслящих членов международного сообщества", - заявил Небензя.

Отношения России и Венесуэлы – что известно

Примечательно, что Россия является ключевым союзником Венесуэлы. Российская финансовая помощь и кредиты Венесуэле исчисляются миллиардами долларов США. Кремль поддерживает Николаса Мадуро, нефтяную промышленность Венесуэлы и ее военные силы.

Путин дал Венесуэле миллиардные кредиты Фото: kremlin.ru

Россия является крупным кредитором Венесуэлы. По состоянию на конец марта 2019 года, венесуэльская государственная нефтекомпания PDVSA была должна "Роснефти" 2,3 млрд долларов по предоплате за поставку нефти. Еще около 3 млрд долларов приходится на выданный Венесуэле российский госкредит.

А Министерство иностранных дел России неоднократно критиковало заявления западных стран о поддержке венесуэльской оппозиции, называя их "вмешательством во внутренние дела суверенного государства".

Напомним, в 2025 году Нобелевскую премию мира получила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина Мачадо, которая баллотировалась в президенты и выступает против Николаса Мадуро.

Свою победу Мачадо посвятила президенту США Дональду Трампу.

А тем временем Николас Мадуро готовится воевать с США. Венесуэла мобилизует ополчение. А Мадуро уже заявил, что "ни одна империя не тронет священную землю Венесуэлы".