Защищает союзника и свои деньги: РФ обвинила США в попытке свергнуть режим Мадуро
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности, что США под предлогом борьбы с наркоторговлей пытаются осуществить смену власти в Венесуэле. А Николас Мадуро - большой друг Кремля, который получил от Путина миллиардные кредиты.
Выступление россиянина состоялось в ходе специального совещания, посвященного военной активности Вашингтона у берегов Венесуэлы, сообщается на сайте российского представительства в ООН.
Небензя утверждает, будто Белый дом действует "в соответствии с классическим инструментарием цветных революций и гибридных войн, от которых уже пострадали миллионы людей во всем мире".
Дипломат обвинил американскую сторону в "сознательном закрытии окна переговорных возможностей" и "игнорировании призывов" Николоса Мадуро к совместной борьбе с наркотрафиком.
Также Небензня внезапно вспомнил о правах человека, заявив, что Россия решительно осуждает "нанесенные по гражданским судам удары" как "вопиющее нарушение международного права и прав человека".
"Подобные действия вписываются только в пресловутую теорию об американской исключительности, в соответствии с которой США можно все, а остальным странам – только то, что США им позволят. Мы подобную логику, лежащую в основе концепции "миропорядка, основанного на правилах", произвольно формулируемых США и их союзниками, решительно отвергаем. Призываем сделать это и всех здравомыслящих членов международного сообщества", - заявил Небензя.
Отношения России и Венесуэлы – что известно
Примечательно, что Россия является ключевым союзником Венесуэлы. Российская финансовая помощь и кредиты Венесуэле исчисляются миллиардами долларов США. Кремль поддерживает Николаса Мадуро, нефтяную промышленность Венесуэлы и ее военные силы.
Россия является крупным кредитором Венесуэлы. По состоянию на конец марта 2019 года, венесуэльская государственная нефтекомпания PDVSA была должна "Роснефти" 2,3 млрд долларов по предоплате за поставку нефти. Еще около 3 млрд долларов приходится на выданный Венесуэле российский госкредит.
А Министерство иностранных дел России неоднократно критиковало заявления западных стран о поддержке венесуэльской оппозиции, называя их "вмешательством во внутренние дела суверенного государства".
Напомним, в 2025 году Нобелевскую премию мира получила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина Мачадо, которая баллотировалась в президенты и выступает против Николаса Мадуро.
Свою победу Мачадо посвятила президенту США Дональду Трампу.
А тем временем Николас Мадуро готовится воевать с США. Венесуэла мобилизует ополчение. А Мадуро уже заявил, что "ни одна империя не тронет священную землю Венесуэлы".