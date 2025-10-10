Нобелевский комитет отреагировал на призывы Трампа о премии мира: лауреатка посвятила ее президенту США

Нобелевский комитет по премии мира (Норвегия, Осло) отреагировал на призывы президента США Дональда Трампа и его сторонников присудить ему награду. Во время церемонии председатель комитета Йорген Ватне Фриднесс заявил о независимости решений, а лауреат 2025 года Мария Корина Мачадо посвятила свою премию Трампу.

Related video

Как сообщило издание The Independent, председатель комитета Йорген Ватне Фриднесс выступил 10 октября после церемонии награждения лауреата 2025 года Марии Корины Мачадо. Он отметил, что комитет неоднократно сталкивался с давлением и кампаниями в СМИ, но решения всегда базируются на идеях основателя премии — Альфреда Нобеля.

"За долгую историю Нобелевской премии мира, я думаю, этот комитет сталкивался со многими видами кампаний, вниманием СМИ", — отметил Фриднесс, не упоминая Трампа по имени.

Председатель комитета Йорген Ватне Фриднесс

По его словам, члены комитета получают тысячи писем от людей со всего мира, которые делятся собственным пониманием мира, однако окончательное решение всегда принимается в соответствии с принципами мужества и честности.

"Этот комитет заседает в комнате, заполненной портретами всех лауреатов, и эта комната полна как мужества, так и честности. Поэтому мы основываем свое решение только на работе и воле Альфреда Нобеля", — подчеркнул Фриднесс.

Также сегодня лауреат Нобелевской премии мира 2025 года, венесуэльский политик Мария Корина Мачадо, сделала неожиданное заявление, посвятив свою награду президенту США Дональду Трампу. Об этом она написала в сети Х.

Пост Мочадо в сети X Фото: соцсеть Х

Мачадо отметила, что присуждение ей премии стало признанием борьбы всего венесуэльского народа за свободу и демократию. По ее словам, эта награда должна вдохновить ее соотечественников завершить главную миссию — обрести независимость страны.

"Я посвящаю эту премию страждущему народу Венесуэлы и президенту Трампу за его решительную поддержку нашего дела!" — написала Мачадо.

Политик также отметила, что венесуэльцы возлагают большие надежды на президента Трампа, народ Соединенных Штатов, а также на демократические государства мира, которые остаются союзниками в борьбе за свободу и восстановление демократии в Венесуэле.

Как сообщал Фокус, в Осло отметили, что готовы к любой реакции Дональда Трампа на то, что ему не вручат премию мира.

Фокус также писал, что Трамп обиделся, когда Нобелевскую премию мира дали Бараку Обаме.