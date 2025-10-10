Нобелівський комітет відреагував на заклики Трампа щодо премії миру: лауреатка присвятила її президенту США

Нобелівський комітет із премії миру (Норвегія, Осло) відреагував на заклики президента США Дональда Трампа та його прихильників присудити йому нагороду. Під час церемонії голова комітету Йорген Ватне Фріднес заявив про незалежність рішень, а лауреатка 2025 року Марія Коріна Мачадо присвятила свою премію Трампу.

Як повідомило видання The Independent, голова комітету Йорген Ватне Фріднес виступив 10 жовтня після церемонії нагородження лауреатки 2025 року Марії Коріни Мачадо. Він зауважив, що комітет неодноразово стикався з тиском і кампаніями у ЗМІ, але рішення завжди базуються на ідеях засновника премії — Альфреда Нобеля.

"За довгу історію Нобелівської премії миру, я думаю, цей комітет стикався з багатьма видами кампаній, увагою ЗМІ", — зазначив Фріднес, не згадуючи Трампа на ім’я.

За його словами, члени комітету отримують тисячі листів від людей з усього світу, які діляться власним розумінням миру, однак остаточне рішення завжди приймається відповідно до принципів мужності та чесності.

"Цей комітет засідає в кімнаті, заповненій портретами всіх лауреатів, і ця кімната сповнена як мужності, так і чесності. Тож ми ґрунтуємо своє рішення лише на роботі та волі Альфреда Нобеля", — наголосив Фріднес.

Також сьогодні лауреатка Нобелівської премії миру 2025 року, венесуельська політикиня Марія Коріна Мачадо, зробила неочікувану заяву, присвятивши свою нагороду президенту США Дональду Трампу. Про це вона написала у мережі Х.

Мачадо зазначила, що присудження їй премії стало визнанням боротьби всього венесуельського народу за свободу та демократію. За її словами, ця відзнака має надихнути її співвітчизників завершити головну місію — здобути незалежність країни.

"Я присвячую цю премію стражденному народу Венесуели та президенту Трампу за його рішучу підтримку нашої справи!" — написала Мачадо.

Політикиня також наголосила, що венесуельці покладають великі надії на президента Трампа, народ Сполучених Штатів, а також на демократичні держави світу, які залишаються союзниками у боротьбі за свободу й відновлення демократії у Венесуелі.

