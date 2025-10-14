США знищили судно біля Венесуели: Трамп заявив про ліквідацію шести "терористів" (відео)

Військові США вранці 14 жовтня завдали чергового удару по судну біля берегів Весенуели. За словами президента США Дональда Трампа, на борту були ліквідовані шість "наркотерористів", пов'язаних з незаконною організацією.

Кадри удару по судну біля Венесуели Дональд Трамп показав 14 жовтня у власній соцмережі TruthSocial. За інформацією американського президента, судно нібито займалося наркотрафіком у зоні відповідальності Південного командування Збройних сил США біля узбережжя Венесуели.

"Розвідка підтвердила, що судно займалося наркотрафіком, було пов'язане з незаконними наркотерористичними мережами та рухалося відомим маршрутом терористичної організації", — заявив Трамп.

Він додав, що удару по судну біля Венесуели було завдано в міжнародних водах. За його словами, шість чоловіків-"наркотерористів" на борту вбиті, а серед американських військових під час операції втрат не було.

США вдарили по кораблю з Венесуели 3 вересня 2025 року. Дональд Трамп тоді заявив, що в результаті цієї військової операції були ліквідовані 11 терористів венесуельського наркокартелю Tren de Aragua, який діє під контролем венесуельського президента Ніколаса Мадуро.

Іще одного удару по судну з Венесуели військові США завдали 3 жовтня. Глава Пентагону Піт Хегсет заявив, що згідно з даними розвідки США судно займалося контрабандою наркотиків і внаслідок удару загинули чотири людини.

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя 11 жовтня звинуватив США у спробі повалити режим Мадуро у Венесуелі.