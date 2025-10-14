США уничтожили судно возле Венесуэлы: Трамп заявил о ликвидации шести "террористов" (видео)

Военные США утром 14 октября нанесли очередной удар по судну у берегов Весенуэлы. По словам президента США Дональда Трампа, на борту были ликвидированы шесть "наркотеррористов", связанных с незаконной организацией.

Кадры удара по судну возле Венесуэлы Дональд Трамп показал 14 октября в собственной соцсети TruthSocial. По информации американского президента, судно якобы занималось наркотрафиком в зоне ответственности Южного командования Вооруженных сил США у побережья Венесуэлы.

"Разведка подтвердила, что судно занималось наркотрафиком, было связано с незаконными наркотеррористическими сетями и двигалось по известному маршруту террористической организации", — заявил Трамп.

Он добавил, что удар по судну возле Венесуэлы был нанесен в международных водах. По его словам, шесть мужчин-"наркотеррористов" на борту убиты, а среди американских военных во время операции потерь не было.

США ударили по кораблю из Венесуэлы 3 сентября 2025 года. Дональд Трамп тогда заявил, что в результате этой военной операции были ликвидированы 11 террористов венесуэльского наркокартеля Tren de Aragua, который действует под контролем венесуэльского президента Николаса Мадуро.

Еще один удар по судну из Венесуэлы военные США нанесли 3 октября. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что согласно данным разведки США судно занималось контрабандой наркотиков и в результате удара погибли четыре человека.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 11 октября обвинил США в попытке свергнуть режим Мадуро в Венесуэле.