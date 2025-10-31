Венесуела вимагає посилення оборони: Мадуро направив Кремлю запит на ракети та радари

Венесуела підготувала звернення до Росії з проханням про військове підсилення. Президент Венесуели Ніколас Мадуро запросив у Володимира Путіна ракети, радари та модернізацію авіапарку, реагуючи на посилення дій США у регіоні.

Посилення тиску Вашингтона

Як повідомляє The Washington Post, Мадуро направив до Москви листа, в якому попросив у президента Росії Володимира Путіна додаткових засобів протиповітряної оборони та підтримки авіації. Крок був зроблений після того, як Сполучені Штати активізували військову присутність у Карибському басейні та здійснили низку ударів по суднах, що нібито пов'язані з наркоторгівлею.

Запити Мадуро містяться у внутрішніх документах уряду США, які отримало видання The Washington Post.

За інформацією видання, у документі Мадуро наголосив, що ситуація в регіоні є "ескалацією між США та Венесуелою" і вимагає негайного зміцнення оборони країни.

Запити до Росії: радари, ракети та ремонт літаків

У листі Мадуро детально виклав перелік прохань, серед яких:

ремонт та модернізація кількох винищувачів Су-20МК2;

капітальний ремонт восьми двигунів;

відновлення щонайменше п'яти оборонних радарів;

закупівля 14 комплектів ракет;

логістична підтримка зі сторони "Ростеху";

трирічний план фінансування військових проєктів.

Документи свідчать, що лист мав передати міністр транспорту Венесуели Рамон Селестіно Веласкес під час поїздки до Москви.

Паралельні звернення Каракаса до Китаю та Ірану

За даними The Washington Post, Мадуро також направив звернення президентові Китаю Сі Цзіньпіну. У ньому він заявив про потребу "розширення військової співпраці" та пришвидшення постачання китайських систем радіолокаційного виявлення.

Окремо у документах зазначено, що Венесуела координує з Іраном постачання військового обладнання та безпілотників. Відомо, що Веласкес обговорював із представниками Тегерана постачу "пасивних систем виявлення", засобів радіоелектронного приглушення GPS та безпілотників з дальністю польоту близько 1000 км.

Реакція Пекіна та Тегерана на звернення Мадуро залишається невідомою.

Москву називають ключовою опорою Каракаса

На тлі невизначеності з Китаєм та Іраном Росія залишається головним партнером, на якого робить ставку Мадуро. Паралельно Кремль вже ратифікував новий стратегічний договір з Венесуелою.

Однак, за оцінками аналітиків, з початком війни в Україні та дією західних санкцій можливості Москви підтримувати Каракас зменшилися. Останні роки Росія скоротила дипломатичну та військову активність у Венесуелі, частково перемістивши свої розвідувальні об'єкти до Нікарагуа.

Колишній посол США у Венесуелі Джеймс Сторі зазначив:

"Те, що ми перемістили понад 10 відсотків наших військово-морських активів до Карибського басейну, вже є перемогою, в певному сенсі, для Путіна", — сказав він, підкресливши, що увага США тепер розподіляється між Європою та Латинською Америкою.

Оборонні ресурси Венесуели на межі

Згідно з документами, наявна російська техніка у Венесуелі значною мірою застаріла або несправна. Частина літаків Су, придбаних у попередні роки, давно не перебуває в робочому стані. Колишні військові офіцери Венесуели заявляють, що ще у 2018 році справними були лише декілька машин.

Цього місяця Мадуро оголосив про розгортання 5000 російських переносних ракет "Игла-С", однак незалежні експерти зазначають, що більшість систем створює радше символічний ефект, ніж реальний військовий потенціал.

Економічна залежність від Росії

Росія є ключовим гравцем венесуельського енергетичного сектору. Її державні компанії мають частку в трьох спільних підприємствах, що забезпечують приблизно 11% видобутку венесуельської нафти. Крім того, російські компанії володіють правами на розвідку газових і нафтових родовищ, оцінених у мільярди доларів.

Аналітики зазначають, що хоча Москва отримує стабільні прибутки від спільних проєктів, вона більше не інвестує активно в розвиток венесуельського енергетичного сектору.

Нагадаємо, у вересні США посилили військову присутність у Карибському басейні, а авіаносець "Джеральд Форд" був направлений до регіону. Адміністрація Дональда Трампа заявляє про боротьбу з міжнародними наркотрафіками, тоді як Венесуела звинувачує США у провокації та втручанні у внутрішні справи.

Подальша реакція Кремля на запити Мадуро лишається невідомою. Падіння влади в Каракасі могло б означати для Москви втрату одного з ключових союзників у Латинській Америці, однак російські експерти наголошують, що реальні можливості Кремля втручатися обмежені.

