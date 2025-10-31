Венесуэла требует усиления обороны: Мадуро направил Кремлю запрос на ракеты и радары

Венесуэла подготовила обращение к России с просьбой о военном усилении. Президент Венесуэлы Николас Мадуро запросил у Владимира Путина ракеты, радары и модернизацию авиапарка, реагируя на усиление действий США в регионе.

Усиление давления Вашингтона

Как сообщает The Washington Post, Мадуро направил в Москву письмо, в котором попросил у президента России Владимира Путина дополнительных средств противовоздушной обороны и поддержки авиации. Шаг был сделан после того, как Соединенные Штаты активизировали военное присутствие в Карибском бассейне и осуществили ряд ударов по судам, которые якобы связаны с наркоторговлей.

Запросы Мадуро содержатся во внутренних документах правительства США, которые получило издание The Washington Post.

По информации издания, в документе Мадуро подчеркнул, что ситуация в регионе является "эскалацией между США и Венесуэлой" и требует немедленного укрепления обороны страны.

Запросы к России: радары, ракеты и ремонт самолетов

В письме Мадуро подробно изложил перечень просьб, среди которых:

ремонт и модернизация нескольких истребителей Су-20МК2;

капитальный ремонт восьми двигателей;

восстановление по меньшей мере пяти оборонительных радаров;

закупка 14 комплектов ракет;

логистическая поддержка со стороны "Ростеха";

трехлетний план финансирования военных проектов.

Документы свидетельствуют, что письмо должен был передать министр транспорта Венесуэлы Рамон Селестино Веласкес во время поездки в Москву.

Параллельные обращения Каракаса к Китаю и Ирану

По данным The Washington Post, Мадуро также направил обращение президенту Китая Си Цзиньпину. В нем он заявил о необходимости "расширения военного сотрудничества" и ускорения поставок китайских систем радиолокационного обнаружения.

Отдельно в документах указано, что Венесуэла координирует с Ираном поставки военного оборудования и беспилотников. Известно, что Веласкес обсуждал с представителями Тегерана поставку "пассивных систем обнаружения", средств радиоэлектронного подавления GPS и беспилотников с дальностью полета около 1000 км.

Реакция Пекина и Тегерана на обращение Мадуро остается неизвестной.

Москву называют ключевой опорой Каракаса

На фоне неопределенности с Китаем и Ираном Россия остается главным партнером, на которого делает ставку Мадуро. Параллельно Кремль уже ратифицировал новый стратегический договор с Венесуэлой.

Однако, по оценкам аналитиков, с началом войны в Украине и действием западных санкций возможности Москвы поддерживать Каракас уменьшились. Последние годы Россия сократила дипломатическую и военную активность в Венесуэле, частично переместив свои разведывательные объекты в Никарагуа.

Бывший посол США в Венесуэле Джеймс Стори отметил:

"То, что мы переместили более 10 процентов наших военно-морских активов в Карибский бассейн, уже является победой, в определенном смысле, для Путина", — сказал он, подчеркнув, что внимание США теперь распределяется между Европой и Латинской Америкой.

Оборонительные ресурсы Венесуэлы на грани

Согласно документам, имеющаяся российская техника в Венесуэле в значительной степени устарела или неисправна. Часть самолетов Су, приобретенных в предыдущие годы, давно не находится в рабочем состоянии. Бывшие военные офицеры Венесуэлы заявляют, что еще в 2018 году исправными были лишь несколько машин.

В этом месяце Мадуро объявил о развертывании 5000 российских переносных ракет "Игла-С", однако независимые эксперты отмечают, что большинство систем создает скорее символический эффект, чем реальный военный потенциал.

Экономическая зависимость от России

Россия является ключевым игроком венесуэльского энергетического сектора. Ее государственные компании имеют долю в трех совместных предприятиях, обеспечивающих примерно 11% добычи венесуэльской нефти. Кроме того, российские компании владеют правами на разведку газовых и нефтяных месторождений, оцененных в миллиарды долларов.

Аналитики отмечают, что хотя Москва получает стабильные доходы от совместных проектов, она больше не инвестирует активно в развитие венесуэльского энергетического сектора.

Напомним, в сентябре США усилили военное присутствие в Карибском бассейне, а авианосец "Джеральд Форд" был направлен в регион. Администрация Дональда Трампа заявляет о борьбе с международными наркотрафиками, тогда как Венесуэла обвиняет США в провокации и вмешательстве во внутренние дела.

Дальнейшая реакция Кремля на запросы Мадуро остается неизвестной. Падение власти в Каракасе могло бы означать для Москвы потерю одного из ключевых союзников в Латинской Америке, однако российские эксперты отмечают, что реальные возможности Кремля вмешиваться ограничены.

