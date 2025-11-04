"Орешник" і нова Карибська криза: як Росія допомагатиме Венесуелі та до чого це призведе

Росія засудила Сполучені Штати за застосування "надмірної військової сили" в Карибському регіоні під приводом боротьби з незаконним обігом наркотиків. Але Ніколас Мадуро тим часом наполегливо просить Путіна про допомогу, якою може стати російський ракетний комплекс "Орешник".

Вашингтон посилює військовий тиск на Венесуелу. І хоча Дональд Трамп заявив, що війна з Каракасом "малоймовірна", у Карибському басейні вже зосереджено до 16 тисяч американських військових — вісім кораблів ВМС, атомний підводний човен, стратегічні бомбардувальники B-52, винищувачі F-35, а також авіаносець USS Gerald R. Ford з п'ятьма кораблями супроводу. Ніколас Мадуро вже попросив допомоги у свого колеги Володимира Путіна, і якщо в Кремлі нададуть запитану допомогу, ситуація може стати непередбачуваною. Фокус зібрав усе, що відомо.

США і Венесуела на порозі нової Карибської кризи

Дональд Трамп применшив імовірність війни США з Венесуелою, але заявив, що дні Ніколаса Мадуро як президента країни полічені.

Відео дня

Дональд Трамп заявив, що дні Мадуро "полічені" Фото: З відкритих джерел

На запитання про те, чи збираються США почати війну проти Венесуели, президент США відповів у програмі "60 хвилин" на каналі CBS: "Я сумніваюся в цьому. Я так не думаю. Але вони поводяться з нами дуже погано".

2 листопада в Кремлі підтвердили, що уважно стежать за розвитком подій на тлі загострення напруженості між Вашингтоном і Каракасом через удари США і повідомлення про те, що Венесуела звернулася до Москви по військову допомогу.

Ескалація риторики між Москвою і Вашингтоном підкреслює щораз більшу геополітичну напругу в Латинській Америці, де зв'язки Венесуели з Росією і Китаєм поглиблюються на тлі активізації військових операцій США в регіоні.

Нещодавнє розгортання ВМС США і серія повітряних та морських ударів по суднах у водах Карибського моря викликали тривогу серед регіональних урядів і міжнародних спостерігачів, які побоюються, що розширення військової активності США може дестабілізувати регіон і втягнути зовнішні держави в подальшу конфронтацію.

Росія заявила про підтримку Венесуели

Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Москва "рішуче засуджує застосування США надмірної військової сили" в Карибському басейні та підтримує уряд і президента Мадуро.

Росія підтримує Мадуро і передає йому озброєння Фото: Getty Images

А прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва підтримує зв'язок із Каракасом, "оскільки країни пов'язані різними договірними зобов'язаннями". Пєсков підкреслив, що Росія хоче, "щоб усе залишалося мирно і щоб у регіоні не виникало нових конфліктів".

Минулого тижня Ніколас Мадуро попросив у Путіна "захисні радари, ремонт літаків і, можливо, ракети". Також він звернувся по допомогу до Сі Цзіньпіна в Китай із проханням розширити військове співробітництво для протидії тому, що Мадуро назвав "ескалацією відносин між США і Венесуелою".

А перший заступник голови комітету Держдуми з оборони Олексій Журавльов уже заявив, що Росія постачає озброєння Венесуелі та не відкинув можливість передання Каракасу комплексу "Орешник".

Мадуро оголосив збір народного ополчення Фото: El Mundo

"Не бачу жодних перешкод для того, щоб постачати дружню нам країну такими новими розробками, як "Орешник", — сказав Журавльов. Він підкреслив, що Росія є ключовим військово-технічним партнером Венесуели і поставляє "чи не всю номенклатуру озброєнь — від стрілецької зброї до авіації".

За словами Журавльова, "американців можуть чекати сюрпризи". За його словами, російські винищувачі Су-30МК2 складають основу ВПС Венесуели, що робить країну "однією з найпотужніших авіаційних держав у регіоні". Журавльов також наголосив на постачанні латиноамериканській країні дивізіонів С-300ВМ ("Антей-2500") і нещодавному доставленні систем "Панцир-С1" і "Бук-М2Е" літаком Іл-76. Міжнародні зобов'язання не обмежують Москву в постачанні Каракасу сучасних озброєнь, включно з комплексами "Калібр", підкреслив він.

У Білому домі поки не прокоментували заяву про "Орешник" і про те, що РФ стала на бік Венесуели.

США, Росія та Венесуела — що буде далі

У зв'язку з тривалими операціями США і прагненням Венесуели до тісніших оборонних зв'язків з Росією і Китаєм, дипломатична напруженість посилиться. А протистояння може загостритися, що призведе до нової Карибської кризи.

Але експерти впевнені, що якщо США сповнені рішучості спробувати повалити Мадуро, Росія мало що може зробити, крім дипломатичних ініціатив. До того ж війна Росії проти України фактично унеможливлює розміщення російських військ у Венесуелі в разі втручання США. Але не можна виключати обмежену підтримку: Росія може передавати озброєння, системи ППО або надавати розвідувальну допомогу.

Нагадаємо, Дональд Трамп уже заявив, що воюватиме в Мексиці проти наркокартелів, хоча місцевий уряд від цього не в захваті.

А на минулих вихідних у столиці Венесуели приземлився російський вантажний літак Іл-76, який пов'язують з армією РФ і ПВК "Вагнер".