"Орешник" і нова Карибська криза: як Росія допомагатиме Венесуелі та до чого це призведе
Росія засудила Сполучені Штати за застосування "надмірної військової сили" в Карибському регіоні під приводом боротьби з незаконним обігом наркотиків. Але Ніколас Мадуро тим часом наполегливо просить Путіна про допомогу, якою може стати російський ракетний комплекс "Орешник".
Вашингтон посилює військовий тиск на Венесуелу. І хоча Дональд Трамп заявив, що війна з Каракасом "малоймовірна", у Карибському басейні вже зосереджено до 16 тисяч американських військових — вісім кораблів ВМС, атомний підводний човен, стратегічні бомбардувальники B-52, винищувачі F-35, а також авіаносець USS Gerald R. Ford з п'ятьма кораблями супроводу. Ніколас Мадуро вже попросив допомоги у свого колеги Володимира Путіна, і якщо в Кремлі нададуть запитану допомогу, ситуація може стати непередбачуваною. Фокус зібрав усе, що відомо.
США і Венесуела на порозі нової Карибської кризи
Дональд Трамп применшив імовірність війни США з Венесуелою, але заявив, що дні Ніколаса Мадуро як президента країни полічені.
На запитання про те, чи збираються США почати війну проти Венесуели, президент США відповів у програмі "60 хвилин" на каналі CBS: "Я сумніваюся в цьому. Я так не думаю. Але вони поводяться з нами дуже погано".
2 листопада в Кремлі підтвердили, що уважно стежать за розвитком подій на тлі загострення напруженості між Вашингтоном і Каракасом через удари США і повідомлення про те, що Венесуела звернулася до Москви по військову допомогу.
Ескалація риторики між Москвою і Вашингтоном підкреслює щораз більшу геополітичну напругу в Латинській Америці, де зв'язки Венесуели з Росією і Китаєм поглиблюються на тлі активізації військових операцій США в регіоні.
Нещодавнє розгортання ВМС США і серія повітряних та морських ударів по суднах у водах Карибського моря викликали тривогу серед регіональних урядів і міжнародних спостерігачів, які побоюються, що розширення військової активності США може дестабілізувати регіон і втягнути зовнішні держави в подальшу конфронтацію.
Росія заявила про підтримку Венесуели
Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Москва "рішуче засуджує застосування США надмірної військової сили" в Карибському басейні та підтримує уряд і президента Мадуро.
А прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва підтримує зв'язок із Каракасом, "оскільки країни пов'язані різними договірними зобов'язаннями". Пєсков підкреслив, що Росія хоче, "щоб усе залишалося мирно і щоб у регіоні не виникало нових конфліктів".
Минулого тижня Ніколас Мадуро попросив у Путіна "захисні радари, ремонт літаків і, можливо, ракети". Також він звернувся по допомогу до Сі Цзіньпіна в Китай із проханням розширити військове співробітництво для протидії тому, що Мадуро назвав "ескалацією відносин між США і Венесуелою".
А перший заступник голови комітету Держдуми з оборони Олексій Журавльов уже заявив, що Росія постачає озброєння Венесуелі та не відкинув можливість передання Каракасу комплексу "Орешник".
"Не бачу жодних перешкод для того, щоб постачати дружню нам країну такими новими розробками, як "Орешник", — сказав Журавльов. Він підкреслив, що Росія є ключовим військово-технічним партнером Венесуели і поставляє "чи не всю номенклатуру озброєнь — від стрілецької зброї до авіації".
За словами Журавльова, "американців можуть чекати сюрпризи". За його словами, російські винищувачі Су-30МК2 складають основу ВПС Венесуели, що робить країну "однією з найпотужніших авіаційних держав у регіоні". Журавльов також наголосив на постачанні латиноамериканській країні дивізіонів С-300ВМ ("Антей-2500") і нещодавному доставленні систем "Панцир-С1" і "Бук-М2Е" літаком Іл-76. Міжнародні зобов'язання не обмежують Москву в постачанні Каракасу сучасних озброєнь, включно з комплексами "Калібр", підкреслив він.
У Білому домі поки не прокоментували заяву про "Орешник" і про те, що РФ стала на бік Венесуели.
США, Росія та Венесуела — що буде далі
У зв'язку з тривалими операціями США і прагненням Венесуели до тісніших оборонних зв'язків з Росією і Китаєм, дипломатична напруженість посилиться. А протистояння може загостритися, що призведе до нової Карибської кризи.
Але експерти впевнені, що якщо США сповнені рішучості спробувати повалити Мадуро, Росія мало що може зробити, крім дипломатичних ініціатив. До того ж війна Росії проти України фактично унеможливлює розміщення російських військ у Венесуелі в разі втручання США. Але не можна виключати обмежену підтримку: Росія може передавати озброєння, системи ППО або надавати розвідувальну допомогу.
Нагадаємо, Дональд Трамп уже заявив, що воюватиме в Мексиці проти наркокартелів, хоча місцевий уряд від цього не в захваті.
А на минулих вихідних у столиці Венесуели приземлився російський вантажний літак Іл-76, який пов'язують з армією РФ і ПВК "Вагнер".