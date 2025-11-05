"Комуніст", мусульманин і ворог Трампа: що відомо про Мамдані, нового мера Нью-Йорка

Зохран Мамдані був обраний мером Нью-Йорка в результаті справжнього політичного землетрусу, в результаті якого 34-річний демократичний соціаліст стане біля керма найбільшого міста Америки.

Мамдані, який став першим мером-мусульманином "Великого яблука", переміг колишнього губернатора штату Нью-Йорк Ендрю Куомо та республіканця Кертіса Сливу в перегонах, які стали найважливішою подією в національній політиці США, набравши понад 50 відсотків голосів. Фокус зібрав усе, що відомо про Зохрана Мамдані, який уже оголосив негласну політичну війну президенту США Дональду Трампу.

Переможна промова Зохрана Мамдані

Мамдані заявив своїм прихильникам, які заповнили театр "Парамаунт" у Брукліні і скандували його ім'я: "Я мусульманин. Я демократичний соціаліст. І найжахливіше, що я відмовляюся вибачатися за все це".

Він звернувся безпосередньо до президента: "Дональде Трампе, оскільки я знаю, що ви дивитеся, у мене для вас два слова: зробіть голосніше!"

Відео дня

Поки Мамдані перераховував різні способи, якими він збирається протистояти президенту-республіканцю, Трамп опублікував у Truth Social зловісну замітку: "...І ось все починається!"

У своїй переможній промові, що обіцяла "новий світанок" для Нью-Йорка, Мамдані процитував покійного політика-соціаліста Юджина Дебса, похвалився "поваленням політичної династії" і обрушився з лютою критикою на президента Дональда Трампа, який назвав Мамдані "комуністом".

"Якщо якесь місто може показати країні, як зупинити Дональда Трампа, то це місто, яке його породило", — сказав Мамдані, який представляє округ у тому ж районі Квінс, де виріс президент.

Мамдані також зробив кілька прощальних випадів на адресу свого головного опонента Куомо.

"Друзі мої, ми скинули політичну династію. Я бажаю Ендрю Куомо всього найкращого в особистому житті, але нехай сьогодні я востаннє вимовлю його ім'я, оскільки ми перевертаємо сторінку політики, яка відкидає більшість і відповідає лише перед небагатьма", — сказав він.

Що обіцяє Зохран Мамдані та чому це може стати кінцем Нью-Йорка

Мамдані обіцяв жителям Нью-Йорка безплатний проїзд в автобусах, заморожування орендної плати, скорочення кількості поліцейських, підвищення податків для багатих і великого бізнесу, повністю фінансовані дитячі садки для дітей віком до п'яти років і різке підвищення мінімальної заробітної плати до 30 доларів на годину. У підсумку явка на вибори побила 50-річний рекорд.

Зохран проводив агресивну передвиборчу політику Фото: Соцсети

Однак агенти з нерухомості побоюються, що його перемога спровокує масовий відтік населення з Великого яблука, а критики, включно з Волл-стріт, попереджають, що його політика може завдати шкоди економіці міста.

В опитуванні, проведеному JL Partners для Daily Mail, дев'ять відсотків жителів Нью-Йорка заявили, що в разі перемоги Мамдані вони "безумовно" залишать місто, населення якого наразі становить 8,5 мільйона осіб.

Також опитування показало, що ще 25 відсотків, або 2,12 мільйона осіб, "розглянули б" можливість покинути Нью-Йорк.

Що особливо важливо, опитування показало, що 7 відсотків людей із доходом понад 250 000 доларів США безумовно покинули б Нью-Йорк за "мера Мамдані", що може зруйнувати економіку міста.

Близько половини прибуткового податку в місті платять 1 відсоток найбільш високооплачуваних жителів Нью-Йорка.

Якщо значна частина з них виїде, фінанси міста впадуть, і залишиться менше грошей на фінансування політики Мамдані, яка передбачає субсидування різних секторів економіки міста.

Дональд Трамп підтримав свого давнього суперника Куомо в останній відчайдушній спробі не допустити перемоги соціаліста Зохрана Мамдані.

"Якщо доведеться вибирати між поганим демократом і комуністом, я завжди буду вибирати поганого демократа, чесно кажучи", — сказав Трамп.

І заявив, що позбавить своє рідне місто федерального фінансування.

Зохран Мамдані пообіцяв жителям Нью-Йорка безліч змін Фото: Соцсети

"Якщо кандидат від Комуністичної партії Зохран Мамдані переможе на виборах мера Нью-Йорка, то вкрай малоймовірно, що я буду вносити федеральні кошти, за винятком найнеобхіднішого мінімуму, на мій улюблений перший дім, оскільки, як комуніст, це колись велике місто не має жодного шансу на успіх або навіть на виживання!" — повідомив Трамп.

Зохран Мамдані — що відомо

Зохран Мамдані переїхав до Нью-Йорка з рідної Уганди у віці семи років.

Зохран Мамдані позиціонує себе, як "народного" мера

Його батько — вчений, а мати — кінорежисер. У дитинстві він навчався в приватній школі на Мангеттені, де зараз вартість навчання становить 66 000 доларів на рік.

Дружина Мамдані, 27-річна художниця Рама Дуваджі, також несподівано стала зіркою разом із ним.

Майбутня перша леді Великого яблука написала у своїй біографії в Instagram, що вона "з Дамаска", проте представник передвиборчого штабу Мамдані повідомив журналістам, що насправді вона народилася в Техасі.

Зохран Мамдані з дружиною Рамою Фото: Соцсети

Рама найбільш відома своїми ілюстраціями та анімаціями, багато з яких присвячені пропалестинській тематиці та критикують Ізраїль і адміністрацію Трампа.

Незважаючи на своє ультрапривілейоване виховання, Мамдані успішно привертає виборців з робітничого класу і молодь, для яких життя в Нью-Йорку стає дедалі недоступнішим, обіцяючи знизити їхні витрати.

Парадоксально, але Мамдані порівнюють із Трампом, бо новий мер Нью-йорка проводив таку саму агресивну передвиборчу політику в соцмережах, як і 47-й президент США.

Мамдані стане наймолодшим мером міста з 1892 року, а також першим мером міста, американцем індійського походження і мусульманином.

Мамдані підтримує права ЛГБТК+, виступав проти Біньяміна Нетаньяху, Ніколаса Мадуро, Нарендри Моді та президента Куби Мігеля Діаса-Канеля як диктаторів.

